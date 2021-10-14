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Уэйн Руни героически вылетел в третью лигу как тренер «Дерби» из-за -21 очка за долги: тратил личные деньги, ночевал в офисе и отказался от работы в АПЛ
#Уэйн Руни
19 апреля, 14:30
Лидер «Борнмута» заболел раком в 24 года. Врачи нашли это на рядовом осмотре, когда он приехал в сборную
#Дэвид Брукс
14 октября 2021, 12:03
«Брентфорд» вернулся в АПЛ. Одна победа принесла ему больше денег, чем получает победитель Лиги чемпионов 💰
#Брентфорд
29 мая 2021, 19:55
FIFA добавила в игру футболиста, который умер от удара ножом 15 лет назад
1
#Киян Принс
18 мая 2021, 17:25
1
Игрок из Англии врезался в штангу, когда тянулся за мячом. Ворота почти погнулись, он сам – едва не вырубился
#Мартин Уогхорн
09 мая 2021, 15:23
Руни кое-как сохранил «Дерби» в Чемпионшипе: он чудом победил в последнем туре, а главный конкурент ошибся, хотя атаковал весь матч
#Уэйн Руни
08 мая 2021, 17:23
Перехват и моментальная закрутка шведой в девятку. Так игрок «Ливерпуля» рекламирует себя в пятой аренде☄️
#Харри Уилсон
02 мая 2021, 13:13
Клубы АПЛ получат 83 млн, ничего для этого не сделав – просто за возвращение в лигу «Уотфорда» и «Норвича». Что это за чудесная система?
#АПЛ
26 апреля 2021, 19:11
Великий гол из Англии – игрок ударил со своей половины и потом крутанул сальто
#Уилл Волкс
27 декабря 2020, 15:27
Теперь «Сандерлендом» рулит миллиардер с русскими корнями. Это сын бывшего владельца «Марселя», и ему всего 22 года
#Кирилл Луи-Дрейфус
26 декабря 2020, 16:23
Фанаты вернулись на стадионы в Англии. Первое действие – свист против поддержки Black Lives Matter
#Миллуолл
06 декабря 2020, 16:36
Когда-то Брэйтуэйт в хлам поругался с «Мидлсбро» и ушел. Зато теперь «Мидлсбро» получит деньги от «Барселоны»
#Мартин Брэйтуэйт
20 февраля 2020, 19:00
В Чемпионшипе один игрок дважды схватил другого за гениталии разными руками. Судья не заметил, но лига открыла дело
#Чемпионшип
23 ноября 2020, 21:41
Вратарь «Уотфорда» снимает и показывает свою игру на ютубе. Но лига может забанить его канал за нарушение прав
#Бен Фостер
28 октября 2020, 20:45
Игрок «Вест Хэма» готовился к сезону на картофельных полях: бегал по твердой земле и таскал шины
#Джаррод Боуэн
09 сентября 2020, 14:01
«Вест Хэм» в соцсетях разнесли его же игроки. Причина: продажа талантливого пацана
#Грейди Диангана
05 сентября 2020, 17:23
Самый дорогой матч в мире сыгран в Чемпионшипе. «Фулхэм» вернулся в АПЛ и получил 135 млн 💰
2
#Фулхэм
05 августа 2020, 02:42
2
Из-за коронавируса английские клубы потеряли 305 млн фунтов. Больше всего – «Ман Сити»
#АПЛ
31 июля 2020, 18:14
Посмотрите, как звезда «Игры престолов» признается в любви тренеру «Лидса» 🌝
1
#Лидс
17 июля 2020, 23:35
1
«Лидс» вернулся в АПЛ спустя 16 лет! Как же круто 💛
#Лидс
17 июля 2020, 23:13
В Польше любят не только Левандовски. Второй по популярности игрок лечился от зависимости, играл у Слуцкого и снимается в кино
#Камиль Гросицки
07 февраля 2020, 20:36
Клопп по видео поздравил самого накаченного футболиста мира. Его клуб вышел в Чемпионшип впервые за 133 года
#Адебайо Акинфенва
14 июля 2020, 12:40
Болельщик «Майнца» отказался от абонемента из-за большого количества темнокожих в составе. Клуб этому рад
#Майнц
10 июня 2020, 12:11
Видеть еврейские погромы, сбежать из нацистcкой Германии, 80 лет болеть за один клуб
#Лидс
24 декабря 2019, 14:32
Руни будет играющим тренером в «Дерби Каунти». Начнет в следующем году
#Уэйн Руни
06 августа 2019, 17:15
В Англии ввели «правило Руни». Теперь клубы обязаны проводить собеседования с людьми разного цвета кожи
#Чемпионшип
08 июня 2019, 17:26
Грилиш посвятил успех умершей бабушке. Его клубу осталась одна победа до АПЛ
#Джек Грилиш
15 мая 2019, 14:19
«Лидс» специально пропустил гол от «Астон Виллы». Команду попросил Бьелса
#Марсело Бьелса
28 апреля 2019, 18:03
Игрок «Астон Виллы» получил удар от фаната «Бирмингема». А потом забил победный гол
#Чемпионшип
10 марта 2019, 17:14
Гляньте, как Джон Терри чеканит блин (блин? да). Очень технично!
#Джон Терри
06 марта 2019, 18:59
#Джон Терри
06 марта 2019, 18:59
Игрока удалили за празднование с фанатом. Этого никто не понял
#Фернандо Форестьери
17 февраля 2019, 20:20