Адебайо Акинфенва
Чемпионшип
Юрген Клопп
Ливерпуль
Уикомб
Поделиться:
Комментарии:
0
#Адебайо Акинфенва #Ливерпуль #Юрген Клопп #Чемпионшип #Уикомб

Клопп по видео поздравил самого накаченного футболиста мира. Его клуб вышел в Чемпионшип впервые за 133 года

14 июля, 12:40

Клуб Адебайо Акинфенвы «Уикомб» впервые за 133-летнюю историю вышел в Чемпионшип. 38-летний Акинфенва на таком уровне тоже еще не играл. 

После последнего матча он сказал, что был бы рад услышать поздравления от Юргена Клоппа (Акинфенва болеет за «Ливерпуль» и получал даже штраф за приход на тренировку в его футболке). 

Клопп, конечно, поздравил. 

Акинфенва в восторге:

«Это безумие! Легенда отправила мне сообщение по ватсапу. Этот день уже не может стать лучше. Спасибо тебе, Клопп». 

Инстаграм Акинфенвы

Адебайо Акинфенва – легенда андеграундного футбола. Считается самым габаритным игроком в мире (весит больше 100 кг при росте 181 см). Его любят выбирать в свои команды игроки в FIFA.

Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Адебайо Акинфенва
#Ливерпуль
#Юрген Клопп
#Чемпионшип
#Уикомб