Адебайо Акинфенва
Чемпионшип
Юрген Клопп
Ливерпуль
Уикомб
Клопп по видео поздравил самого накаченного футболиста мира. Его клуб вышел в Чемпионшип впервые за 133 года
14 июля, 12:40
Клуб Адебайо Акинфенвы «Уикомб» впервые за 133-летнюю историю вышел в Чемпионшип. 38-летний Акинфенва на таком уровне тоже еще не играл.
После последнего матча он сказал, что был бы рад услышать поздравления от Юргена Клоппа (Акинфенва болеет за «Ливерпуль» и получал даже штраф за приход на тренировку в его футболке).
Клопп, конечно, поздравил.
Акинфенва в восторге:
«Это безумие! Легенда отправила мне сообщение по ватсапу. Этот день уже не может стать лучше. Спасибо тебе, Клопп».
Адебайо Акинфенва – легенда андеграундного футбола. Считается самым габаритным игроком в мире (весит больше 100 кг при росте 181 см). Его любят выбирать в свои команды игроки в FIFA.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые