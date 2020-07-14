Клопп по видео поздравил самого накаченного футболиста мира. Его клуб вышел в Чемпионшип впервые за 133 года

Клуб Адебайо Акинфенвы «Уикомб» впервые за 133-летнюю историю вышел в Чемпионшип. 38-летний Акинфенва на таком уровне тоже еще не играл.

После последнего матча он сказал, что был бы рад услышать поздравления от Юргена Клоппа (Акинфенва болеет за «Ливерпуль» и получал даже штраф за приход на тренировку в его футболке).

Клопп, конечно, поздравил.