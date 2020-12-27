Уилл Волкс
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#Уилл Волкс #Футбол #Чемпионшип #Норвич #Брентфорд #Кардифф Сити

Великий гол из Англии – игрок ударил со своей половины и потом крутанул сальто

3 часа назад

твиттер «Кардиффа»

У «Кардиффа» очень средний сезон в Чемпионшипе. На серию из победных встреч приходят отрезки, в которых клуб не выигрывает вообще.

Сейчас у «Кардиффа» двухматчевая серия без побед. Сначала он проиграл «Норвичу» (0:2), потом – «Брентфорду» (2:3). В матче со вторыми «Кардифф» забил супергол, но это его не спасло.

Уилл Волкс получил мяч на своей поля, не стал забегать на чужую и пробил – голкипер Дэвид Райа даже не стал реагировать. Волкс не только эфектно забил, но также эффектно отпраздновал – крутанул сальто.

«Я был зол. У меня мало что получается в этом сезоне. Я просто хотел как-нибудь сильно ударить, чтобы вратарь соперников не ожидал такой удар. Получилось в матче с «Брентфордом».

Для Волкса это всего лишь первые голы в сезоне Чемпионшипа, хотя забивать красиво он умеет. Например, в конце прошлого сезон забил такой:

В твиттере уже смеются – умельцы фотошопа лепят лицо Волкса на лицо Хаби Алонсо (все же помнят его мяч в ворота «Лутона» со своей половины?).

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Тексты про голы:
Месси не забивал головой три года. Он специально так не играет, хотя его любимый гол – головой в финале ЛЧ
Комедийный автогол Ловрена. Скидывал мяч грудью – и перебросил Лунева
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