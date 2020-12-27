Великий гол из Англии – игрок ударил со своей половины и потом крутанул сальто

У «Кардиффа» очень средний сезон в Чемпионшипе. На серию из победных встреч приходят отрезки, в которых клуб не выигрывает вообще.

Сейчас у «Кардиффа» двухматчевая серия без побед. Сначала он проиграл «Норвичу» (0:2), потом – «Брентфорду» (2:3). В матче со вторыми «Кардифф» забил супергол, но это его не спасло.

Уилл Волкс получил мяч на своей поля, не стал забегать на чужую и пробил – голкипер Дэвид Райа даже не стал реагировать. Волкс не только эфектно забил, но также эффектно отпраздновал – крутанул сальто.