Перехват и моментальная закрутка шведой в девятку. Так игрок «Ливерпуля» рекламирует себя в пятой аренде☄️

Мы вспоминали Харри Уилсона еще в августе 2019-го. Тогда он претендовал на место в основном составе «Ливерпуля», но в последний момент ушел в аренду. Отыграл сезон в «Борнмуте», потом – новая аренда. Так Уилсон и оказался в «Кардиффе», где провел весь сезон-2020/21. Ему 24 года, контракт с «Ливерпулем» истекает в июне 2023 года.

Уилсон – воспитанник «Ливерпуля». За все время он уходил уже в пять аренд: «Крю Александра», «Халл Сити», «Дерби Каунти», «Борнмут», «Кардифф Сити». Он всегда играет стабильно и набивает неплохую статистику. В сезоне-2020/21 Уилсон забил за «Кардифф» семь голов и сделал 11 результативных передач. Transfermarkt оценивает его в 16 миллионов евро.

Даже сейчас Уилсон постоянно надеется на возвращение в «Ливерпуль». Вокруг матча «Кардиффа» и «Бирмингема» были его рассуждения: «Моей целью всегда было попасть в «Ливерпуль». Играть за клуб, в котором я был с восьми лет». Еще Уилсон тоже напомнил о хорошей статистике и сказал, что ближайшая цель – игра на Евро со сборной Уэльса.