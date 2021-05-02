Харри Уилсон
Чемпионшип
Ливерпуль
Кардифф Сити
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#Харри Уилсон #Ливерпуль #Кардифф Сити #Чемпионшип

Перехват и моментальная закрутка шведой в девятку. Так игрок «Ливерпуля» рекламирует себя в пятой аренде☄️

02 мая, 13:13

Харри Уилсон – автор хет-трика в игре «Бирмингема» и «Кардиффа». Два гола он забил прямыми ударами со штрафного. Еще один – история с красивым перехватом.

«Кардифф Сити»

«Кардифф» разгромил «Бирмингем» (4:0) в матче Чемпионшипа. Сама игра ничего не решала: обе команды обезопасили себя от вылета и не претендуют на плей-офф за выход в АПЛ. Игра важна только для Харри Уилсона. Этот полузащитник оформил хет-трик, а один из голов забил в необычном стиле. Перехватил мяч, подработал, потом закинул в дальний угол ворот.

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Мы вспоминали Харри Уилсона еще в августе 2019-го. Тогда он претендовал на место в основном составе «Ливерпуля», но в последний момент ушел в аренду. Отыграл сезон в «Борнмуте», потом – новая аренда. Так Уилсон и оказался в «Кардиффе», где провел весь сезон-2020/21. Ему 24 года, контракт с «Ливерпулем» истекает в июне 2023 года.

Уилсон – воспитанник «Ливерпуля». За все время он уходил уже в пять аренд: «Крю Александра», «Халл Сити», «Дерби Каунти», «Борнмут», «Кардифф Сити». Он всегда играет стабильно и набивает неплохую статистику. В сезоне-2020/21 Уилсон забил за «Кардифф» семь голов и сделал 11 результативных передач. Transfermarkt оценивает его в 16 миллионов евро.

Даже сейчас Уилсон постоянно надеется на возвращение в «Ливерпуль». Вокруг матча «Кардиффа» и «Бирмингема» были его рассуждения: «Моей целью всегда было попасть в «Ливерпуль». Играть за клуб, в котором я был с восьми лет». Еще Уилсон тоже напомнил о хорошей статистике и сказал, что ближайшая цель – игра на Евро со сборной Уэльса.

AFLO/Global Look Press

Летом Харри Уилсон будет максимально близок к уходу из «Ливерпуля». В другом интервью он подтвердил, что теперь у него две возможности: либо игра в родном клубе, либо переход на новый уровень. Пол Горст из Liverpool Echo писал, что «Ливерпуль» потребует за него 10-15 миллионов евро.

Сам Уилсон говорил до игры «Кардиффа» и «Бирмингема»: «Чувствую, что моя взрослая карьера до сих пор проходила где-то в другом месте. Думаю, что сейчас у меня есть уже 150-200 матчей. Только парочка из них была в «Ливерпуле». Клуб всегда будет близок моему сердцу. Но если я уйду из него и продолжу карьеру в другом месте, то пусть так и будет».

А так Уилсон играл в прошлой аренде:

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Автор:
Александр Плеханов
Автор, редактор, заместитель главреда «Гола» и единственный человек, который видит шайбу.
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