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«Лидс» вернулся в АПЛ спустя 16 лет
17 июля, 21:44
Это произошло после того как в Чемпионшипе «Вест Бромвич» проиграл «Хаддерсфилду».
Теоретически «Лидс» может обогнать теперь только одна команда, а напрямую выходят две.
«Лидс» сыграет 19 июля с «Дерби Каунти» – ничьей в этом матче хватит, чтобы финишировать первым.
Последний раз «Лидс» играл в АПЛ в сезоне-2003/04 – вылетел тогда вместе с «Лестером» и «Вулверхэмптоном».
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