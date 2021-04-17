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#Норвич #Футбол #АПЛ #Чемпионшип

«Норвич» вернулся в АПЛ спустя год после вылета

5 часов назад

В прошлом сезоне «Норвич» занял 20-е место в АПЛ и вылетел в Чемпионшип. В этом – займет в нем не ниже второго места, что гарантирует возвращение в Премьер-лигу.

🟡 Сейчас «Норвич» возглавляет турнирную таблицу Чемпионшипа. За 41 тур команда набрала 90 очков.

🟡 За 13 последних матчей «Норвич» выиграл 11 раз и дважды сыграл вничью. Последний раз проигрывал в феврале от «Суонси» (0:2).

🟡 До конца сезона «Норвичу» осталось провести пять матчей.

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Источник:
Гол.ру
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