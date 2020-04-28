Реал Вальядолид
Ла Лига
«Реал Вальядолид» опубликовал твит с антиправительственным хештегом. Говорят, вышло случайно
28 апреля, 15:45
В твиттере «Реал Вальядолида» появилась запись с кучей эмодзи аплодисментов медикам. Но среди хештегов внезапно оказался вот такой #EsteGobiernoLoParamosUnidos («Остановим единством это правительство»).
Клуб извинился за твит и все исправил. И объяснил все случайностью – в приложении твиттер сам предложил добавить этот хештег, и сммщик по инерции это сделал.
Клуб извинился за твит и все исправил. И объяснил все случайностью – в приложении твиттер сам предложил добавить этот хештег, и сммщик по инерции это сделал. Хештег действительно популярный (в твиттере опубликовали больше 30 записей с ним, пока писался этот абзац).
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