«Реал Вальядолид» опубликовал твит с антиправительственным хештегом. Говорят, вышло случайно

Клуб извинился за твит и все исправил. И объяснил все случайностью – в приложении твиттер сам предложил добавить этот хештег, и сммщик по инерции это сделал. Хештег действительно популярный (в твиттере опубликовали больше 30 записей с ним, пока писался этот абзац).