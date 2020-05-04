Реал Вальядолид
«Реал Вальядолид» опубликовал твит с антиправительственным хештегом. Говорят, вышло случайно
04 мая, 19:38
В твиттере «Реал Вальядолида» появилась запись с кучей эмодзи аплодисментов медикам. Но среди хештегов внезапно оказался вот такой #EsteGobiernoLoParamosUnidos («Остановим единством это правительство»).
Клуб извинился за твит. И объяснил все случайностью – в приложении твиттер сам предложил добавить этот хештег, и сммщик по инерции это сделал.
Хештег действительно популярный (в твиттере опубликовали больше 30 записей с ним, пока писался этот абзац). Он направлен против лидера правительства Педро Санчеса. Оппозиция недовольна, как Испания справляется с эпидемией коронавируса.
Поэтому версия правдоподобна, но так ли было на самом деле – точно не проверить.
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