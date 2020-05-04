«Реал Вальядолид» опубликовал твит с антиправительственным хештегом. Говорят, вышло случайно

Клуб извинился за твит. И объяснил все случайностью – в приложении твиттер сам предложил добавить этот хештег, и сммщик по инерции это сделал.



Хештег действительно популярный (в твиттере опубликовали больше 30 записей с ним, пока писался этот абзац). Он направлен против лидера правительства Педро Санчеса. Оппозиция недовольна, как Испания справляется с эпидемией коронавируса.