В Испании снова забивает Стоичков. Не родственник: это отец испанского форварда встретил Стоичкова в баре и пообещал назвать так сына
В прошлом сезоне «Эйбар» вылетел из Примеры. Но уже сейчас стремится назад. После 21 матча у него вторая строчка в таблице с 39 очками (правда, это, возможно, только до вечера 19 декабря – если «Понферрадина» победит в своей встрече, то поднимется на второе место). Большая заслуга в этих успехах «Эйбара» принадлежит нападающему Стоичкову. В этом сезоне у Стоичкова уже 11 голов и 2 ассиста.
Голевые действия Стоичкова принесли «Эйбару» 18 очков в этом сезоне Сегунды.
Знакомое имя? Да, когда-то Христо Стоичков блистал за «Барселону» и даже завоевывал «Золотой мяч». Но Стоичков из «Эйбара» не имеет никакого отношения к болгарскому Стоичкову. Первого по-настоящему зовут Хуаном Диего Молиной Мартинесом. Прозвище он получил благодаря отцу, который фанател от «Барселоны».
До рождения Диего Мартинеса его отец управлял баром в Барселоне, украсив его когда-то в цвета «Барсы». По словам друзей, он всю жизнь мечтал, чтобы в его бар заглянул футболист «Барселоны». И его мечта сбылась в 1992 году, когда посетителем оказался именно Христо Стоичков. В тот день он пообещал всем, что назовет сына Христо.
Через год он был уже в Сан-Роке (небольшой город в провинции Кадис), где у него родился сын. Он хотел назвать его сначала Стоичковым, потом – Христо. Но против была уже жена, которая пригрозила ему разводом, если он не согласится на имя Диего. И тот согласился.
Позже, когда Диего Мартинес стал профессиональным футболистом, он взял себе прозвище Стоичков – из уважения к отцу.
А здесь уже истории от самого Стоичкова:
💬 «Мое имя Диего. Так меня называют только мама и девушка. Отец и его друзья зовут меня Христо. Меня не напрягает это, но я боюсь, что папа уже не помнит, как меня зовут на самом деле».
💬 «Когда я перешел в «Мальорку», то узнал, что физиотерапевт считает меня сыном Христо Стоичкова. Так ему рассказали коллеги. Я поддержал шутку и несколько дней обещал его познакомить с отцом. Думаю, он немного расстроился, когда узнал правду».
💬 «Честно говоря, мне надоели вопросы про имя. Я ни разу не обещал, что добьюсь успехов, сравнимых с Христо. Я просто показываю уважение к отцу. В этом вся моя правда».
💬 «Однажды на поле соперник назвал меня ублюдком за подкат. Его одноклубник ответил: «Осел, это родственник Христо Стоичкова». Я лишь кивнул, а потом дико смеялся в раздевалке».
💬 «Я никогда не встречался со Стоичковым. Но моя мечта – познакомиться с ним и вновь представить ему отца. Это будет, возможно, счастливейший день в жизни папы».
💬 «Знаю, что администраторы «Мальорки» смеялись, когда наносили «Стоичков» на мою футболку. Честно говоря, именно в этом клуб я чувствовал массу сарказма в свою сторону».