В Испании снова забивает Стоичков. Не родственник: это отец испанского форварда встретил Стоичкова в баре и пообещал назвать так сына

Знакомое имя? Да, когда-то Христо Стоичков блистал за «Барселону» и даже завоевывал «Золотой мяч». Но Стоичков из «Эйбара» не имеет никакого отношения к болгарскому Стоичкову. Первого по-настоящему зовут Хуаном Диего Молиной Мартинесом. Прозвище он получил благодаря отцу, который фанател от «Барселоны».

До рождения Диего Мартинеса его отец управлял баром в Барселоне, украсив его когда-то в цвета «Барсы». По словам друзей, он всю жизнь мечтал, чтобы в его бар заглянул футболист «Барселоны». И его мечта сбылась в 1992 году, когда посетителем оказался именно Христо Стоичков. В тот день он пообещал всем, что назовет сына Христо.

Через год он был уже в Сан-Роке (небольшой город в провинции Кадис), где у него родился сын. Он хотел назвать его сначала Стоичковым, потом – Христо. Но против была уже жена, которая пригрозила ему разводом, если он не согласится на имя Диего. И тот согласился.

Позже, когда Диего Мартинес стал профессиональным футболистом, он взял себе прозвище Стоичков – из уважения к отцу.