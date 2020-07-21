Фуэнлабрада

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Лига перенесла матч «Депортиво» за 20 минут до начала 🦠. Теперь клуб не признает вылет
#Депортиво
В Испании игрока удалили дважды за матч. Сначала за фол (но посмотрели VAR и вернули), а потом – за конфликт
#Сегунда
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