Главный путешественник футбола: в его карьере было 29 клубов
Уругвайский «Бостон Ривер» объявил о подписании контракта с Себастьяном Абреу. Для команды – старичок-свободный агент. Для самого игрока – 29 клуб в карьере.
В декабре Абреу завершил карьеру. В апреле стал главным тренером сальвадорской «Санта-Теклы», но через месяц понял, что готов еще поиграть и вернулся в футбол. На минуточку: в октябре ему исполнится 43 года.
Социальные сети сильно возбудил переход Абреу.
Несколько интересных фактов из карьеры Абреу:
• 29 профессиональных клубов за карьеру – абсолютный рекорд в истории футбола. Вообще, в его карьере было 34 перехода, но за некоторые клубы он играл по несколько раз: «Насьональ» (3 раза), «Сан-Лоренцо» (2), «Текос» (2).
• Абреу никогда плохо не отзывался о своих бывших командах. Более того, он много раз показывал, насколько сильно уважает их. Яркий пример – в 2012-м, когда Абреу играл за «Фигейренсе» в матче против «Фламенго», он уходил на замену, приподнял майку «Фигейренсе» и поцеловал эмблему «Фламенго», которая была на термобелье.
Болельщиков сильно возмутил такой поступок Абреу. А дисциплинарный комитет дисквалифицировал игрока на один матч чемпионата Бразилии, потому что посчитал, что поступок Абреу мог спровоцировать беспорядки.
• Благодаря странной тенденции часто менять команды Абреу вошел в Книгу рекордов Гиннеса. Правда, это случилось еще тогда, когда в его карьере было всего лишь 25 профессиональных команд.
• В карьере Абреу было три европейских команды: «Депортиво», «Реал Сосьедад». В 2004-м, когда Абреу выступал за «Насьональ», на него выходил «Интер». Но Абреу не поехал в Италию, потому что хотел подольше поиграть в Уругвае. Забавно, что через несколько месяцев он уехал в мексиканский «Дорадос».
• Один из главных моментов в карьере Абреу – выступление на чемпионате мира-2010. До этого Уругвай с 1970 года не проходил дальше 1/8 финала ЧМ. В 2010-м уругвайцы добрались до четвертого места. На этом турнире в четвертьфинале в серии пенальти они выбили Гану, а сам Абреу паненкой исполнил решающий одиннадцатиметровый.
«Окей, вы футболист. В каких клубах вы играли?». Себастьян Абреу: ...»
Карьера Абреу в одной простой инфографике.
Как Себастьян Абреу отпраздновал свой переход? Очень просто: он выпил мате вместе с руководителями «Бостон Ривер». Кстати, у Абреу есть специальный калебас (чашечка, из которой пьют мате) с логотипами всех команд, за которые он играл.
Сам Абреу прокомментировал свой переход так: «Я все еще хочу играть в футбол. Самое главное, я готов к этому. После немногочисленных разговоров со своей семьей я присоединился к «Бостон Ривер». Для меня это новый и очень серьезный вызов».
Видео взято с официального канала ФИФА на YouTube
«В моем ударе было что-то магическое, не находите? В серии пенальти с Ганой наш тренер Табарес попросил: «Будь третьим в очереди». Но я настоял, что должен пробить последним!», – говорил Абреу.