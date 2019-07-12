Главный путешественник футбола: в его карьере было 29 клубов

Несколько интересных фактов из карьеры Абреу:

• 29 профессиональных клубов за карьеру – абсолютный рекорд в истории футбола. Вообще, в его карьере было 34 перехода, но за некоторые клубы он играл по несколько раз: «Насьональ» (3 раза), «Сан-Лоренцо» (2), «Текос» (2).

• Абреу никогда плохо не отзывался о своих бывших командах. Более того, он много раз показывал, насколько сильно уважает их. Яркий пример – в 2012-м, когда Абреу играл за «Фигейренсе» в матче против «Фламенго», он уходил на замену, приподнял майку «Фигейренсе» и поцеловал эмблему «Фламенго», которая была на термобелье.

Болельщиков сильно возмутил такой поступок Абреу. А дисциплинарный комитет дисквалифицировал игрока на один матч чемпионата Бразилии, потому что посчитал, что поступок Абреу мог спровоцировать беспорядки.

• Благодаря странной тенденции часто менять команды Абреу вошел в Книгу рекордов Гиннеса. Правда, это случилось еще тогда, когда в его карьере было всего лишь 25 профессиональных команд.

• В карьере Абреу было три европейских команды: «Депортиво», «Реал Сосьедад». В 2004-м, когда Абреу выступал за «Насьональ», на него выходил «Интер». Но Абреу не поехал в Италию, потому что хотел подольше поиграть в Уругвае. Забавно, что через несколько месяцев он уехал в мексиканский «Дорадос».

• Один из главных моментов в карьере Абреу – выступление на чемпионате мира-2010. До этого Уругвай с 1970 года не проходил дальше 1/8 финала ЧМ. В 2010-м уругвайцы добрались до четвертого места. На этом турнире в четвертьфинале в серии пенальти они выбили Гану, а сам Абреу паненкой исполнил решающий одиннадцатиметровый.