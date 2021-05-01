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#Сарагоса #Луго #Сегунда

Вратарь «Сарагосы» забил на 97-й минуте и спас команду от поражения

01 мая, 10:47

«Сарагоса» и «Луго» сражаются за выживание в Сегунде (второй дивизион Испании). Перед их очной встречей у первых было 42 очка – 15-е место таблицы; у «Луго» – 36, это предпоследнее место.

Как развивался их матч:

  • 44-я минута – 1:0, гол «Луго».
  • 64-я минута – «Сарагоса» сравняла с пенальти.
  • 81-я минута – 2:1, «Луго» вышел вперед.

Но матч закончился вничью. На 97-й минуте вратарь «Сарагосы» Кристиан Альварес пришел в штрафную соперника и забил гол.

После матча Альварес говорил:

«Честно: я ни о чем не думал во время удара. Я просто сыграл на инстинкте. Гол – это прекрасно. Но важнее то, что я принес результат команде».

Источник:
Гол
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