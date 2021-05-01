Вратарь «Сарагосы» забил на 97-й минуте и спас команду от поражения

«Сарагоса» и «Луго» сражаются за выживание в Сегунде (второй дивизион Испании). Перед их очной встречей у первых было 42 очка – 15-е место таблицы; у «Луго» – 36, это предпоследнее место.

Как развивался их матч:

44-я минута – 1:0, гол «Луго».

64-я минута – «Сарагоса» сравняла с пенальти.

81-я минута – 2:1, «Луго» вышел вперед.

Но матч закончился вничью. На 97-й минуте вратарь «Сарагосы» Кристиан Альварес пришел в штрафную соперника и забил гол.