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Вратарь «Сарагосы» забил на 97-й минуте и спас команду от поражения
01 мая, 10:47
«Сарагоса» и «Луго» сражаются за выживание в Сегунде (второй дивизион Испании). Перед их очной встречей у первых было 42 очка – 15-е место таблицы; у «Луго» – 36, это предпоследнее место.
Как развивался их матч:
- 44-я минута – 1:0, гол «Луго».
- 64-я минута – «Сарагоса» сравняла с пенальти.
- 81-я минута – 2:1, «Луго» вышел вперед.
Но матч закончился вничью. На 97-й минуте вратарь «Сарагосы» Кристиан Альварес пришел в штрафную соперника и забил гол.
После матча Альварес говорил:
«Честно: я ни о чем не думал во время удара. Я просто сыграл на инстинкте. Гол – это прекрасно. Но важнее то, что я принес результат команде».
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