Кадис
Сегунда
Футбол
«Кадис» вышел в Примеру. За последние 27 сезонов он играл там всего однажды
13 июля 2020, 10:47
Первым из Сегунды-2019/20 вышел «Кадис», произошло это за два тура до конца. Ранее из Примеры вылетел «Эспаньол».
- В «Кадисе» играет бывший игрок «Спартака» – Хосе Хурадо.
- «Кадис» провел 12 сезонов в Примере в своей истории. Он не поднимался выше 12-го места.
- Последний раз «Кадис» играл в Примере в сезоне-2005/06, а до этого – в начале 1990-х.
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