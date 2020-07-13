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«Кадис» вышел в Примеру. За последние 27 сезонов он играл там всего однажды

13 июля 2020, 10:47

Первым из Сегунды-2019/20 вышел «Кадис», произошло это за два тура до конца. Ранее из Примеры вылетел «Эспаньол».

  • В «Кадисе» играет бывший игрок «Спартака» – Хосе Хурадо.
  • «Кадис» провел 12 сезонов в Примере в своей истории. Он не поднимался выше 12-го места.
  • Последний раз «Кадис» играл в Примере в сезоне-2005/06, а до этого – в начале 1990-х.
Истории из Сегунды
Капитан «Уэски» в каждом гостевом матче меняет повязку. Посвящает их городу соперника
В Испании игрока удалили дважды за матч. Сначала за фол (но посмотрели VAR и вернули), а потом – за конфликт
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