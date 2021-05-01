Сегунда

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Футбол
Вратарь «Сарагосы» забил на 97-й минуте и спас команду от поражения
#Сарагоса
Футбол
Сын Зидана ушел из «Реала» свободным агентом
#Люка Зидан
Футбол
«Депортиво» вылетел из Сегунды впервые за 40 лет. И даже не успел сыграть последний тур
#Депортиво
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Футбол
«Уэска» досрочно вышла в Примеру
#Уэска
Футбол
«Кадис» вышел в Примеру. За последние 27 сезонов он играл там всего однажды
#Кадис
Футбол
Глава «Лас-Пальмаса» разрешит фанатам посещать матчи – уже договорился с президентом Канарских островов
#Лас-Пальмас
Футбол
Появился календарь двух ближайших туров Примеры. Рестарт – с севильского дерби
#Примера
Футбол
В Примере и Сегунде зафиксированы пять новых случаев заражения коронавирусом
#Примера
Футбол
Два тура Примеры и Сегунды пройдут без зрителей из-за коронавируса. Главные матчи: «Реал» – «Валенсия» и севильское дерби
#Примера