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#Примера #коронавирус #Сегунда

Два тура Примеры и Сегунды пройдут без зрителей из-за коронавируса. Главные матчи: «Реал» – «Валенсия» и севильское дерби

10 марта, 14:49

AFLO / Global Look Press

AS сообщает, что на два тура две главные испанские лиги не допустят зрителей. Причина – вспышка эпидемии коронавируса. Решение принято после получения отчетов от Министерства и региональных департаментов здравоохранения.

28-й тур Примеры состоится с 13 по 15 марта: «Реал» примет «Эйбар», «Барселона» сыграет в гостях с «Мальоркой», центральный матч тура – «Севилья» – «Бетис».

29-й тур пройдет с 20 по 22 марта, главные матчи: «Барселона» – «Леганес» и «Реал» – «Валенсия».

В Испании коронавирусом заразились более 1200 человек.

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