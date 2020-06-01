Глава «Лас-Пальмаса» разрешит фанатам посещать матчи – уже договорился с президентом Канарских островов

Он также заверил, что:

Это произойдет, если на Канарских островах будет принята третья фаза выхода из карантина. 8 июня станет ясно.

Он уже договорился с президентом Канарских островов о запуске фанатов на стадион.

Хочет, чтобы стадион «Лас-Пальмаса» стал первым в мире после возобновления лиг, куда допустят болельщиков.

«Мы очень амбициозны касаемо этой цели и, похоже, ее достигнем», – добавил Рамирес.