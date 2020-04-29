Как безопасно вернуть фанатов на стадион? The Sun предлагает дезинфицирующие туннели

В выставочном центре AsiaWorld-Expo в Гонконге установят дезинфицирующие туннели. На подходе к нему у человека проверят температуру, и если она в норме, то его запустят внутрь капсулы. Там за 12 секунд проходит обработка ультрафиолетом и специальным раствором.

The Sun пишет, что клубы АПЛ хотят установить такие туннели на стадионах, когда болельщикам разрешат посещать матчи.