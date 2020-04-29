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Как безопасно вернуть фанатов на стадион? The Sun предлагает дезинфицирующие туннели

29 апреля, 12:38

В выставочном центре AsiaWorld-Expo в Гонконге установят дезинфицирующие туннели. На подходе к нему у человека проверят температуру, и если она в норме, то его запустят внутрь капсулы. Там за 12 секунд проходит обработка ультрафиолетом и специальным раствором.

The Sun пишет, что клубы АПЛ хотят установить такие туннели на стадионах, когда болельщикам разрешат посещать матчи.

AsiaWorld-Expo

Похожие по технологии туннели уже разместили в Бишкеке. Местные бизнесмены подарили городу две капсулы стоимостью 17 тысяч долларов, которые обрабатывают людей раствором из воды, этилового спирта и глицерина.

А в Индии, Китае и других странах это уже привычное дело. 

Дезинфицирующий туннель в Бейруте

global lookpress / COVER Images

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