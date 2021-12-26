Сегунда

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Роналдо – владелец уже двух клубов. Одному обещал еврокубки (и тот вылетел), другой – его родная команда в долговой яме на 155 млн
#Роналдо
В Испании снова забивает Стоичков. Не родственник: это отец испанского форварда встретил Стоичкова в баре и пообещал назвать так сына
#Стоичков
В Испании сильный снегопад: «Реал» не мог вылететь из-за обледенения полосы, а «Атлетик» не приземлился в Мадриде
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#Реал
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Лига перенесла матч «Депортиво» за 20 минут до начала 🦠. Теперь клуб не признает вылет
#Депортиво
Капитан «Уэски» в каждом гостевом матче меняет повязку. Посвящает их городу соперника
#Хорхе Пулидо
В Испании игрока удалили дважды за матч. Сначала за фол (но посмотрели VAR и вернули), а потом – за конфликт
#Сегунда
В Испании снова оскорбили Зозулю – дошло до слез и отмены матча
#Роман Зозуля
Иногда шейхи не разбрасываются деньгами и не строят империи. «Малага» – такой пример
#Малага