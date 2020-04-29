Синиша Михайлович
Чемпионат Португалии
Футбол
Спортинг Лиссабон
Поделиться:
Комментарии:
0
#Синиша Михайлович #Футбол #Спортинг Лиссабон #Чемпионат Португалии

«Спортинг» заплатил 3 миллиона Михайловичу, который возглавлял клуб 9 дней

29 апреля, 18:23

По информации A Bola, тренер получил такую сумму за увольнение, которое произошло позапрошлым летом.

Тогда «Спортинг» заключил трехлетний контракт с Синишей Михайловичем, но после смены президента клуба был сразу же отправлен в отставку.

«Спортинг» выплатил ему компенсацию в размере 300 тысяч евро, Михайлович подал жалобу в Спортивный арбитражный суд – требовал компенсации 11,2 млн. Отсудить получилось три миллиона. 

Сейчас Михайлович – тренер «Болоньи».

Прошлым летом у тренера были проблемы
Синиша Михайлович борется с лейкемией. Но он все равно будет тренировать «Болонью»
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Синиша Михайлович
#Футбол
#Спортинг Лиссабон
#Чемпионат Португалии