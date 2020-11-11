Игрок «Спортинга» получил выстрел в грудь от друга. Клуб думает над штрафом

18-летний вингер молодежного состава «Спортинга» Бруну Тавареш отдыхал с друзьями в воскресенье, 8 ноября.

У одного из них было огнестрельное оружие, которое случайно выстрелило в грудь Таварешу. Инцидент произошел в машине. Злого умысла не было – просто шутка с заряженным пистолетом, но могло закончиться хуже.

Игрок был доставлен в больницу, но его жизни ничего не угрожает. Подробности пока не сообщаются.

A Bola пишет, что Тавареш уже отпущен домой из больницы и находится под присмотром врачей из «Спортинга».

По информации Mais Futebol, «Спортинг» может оштрафовать игрока – решит этот вопрос по итогам консультации с полицией.

По данным Observador, стрелявший скрылся с места происшествия.

Бруну Тавареш пока не играл за основной состав клуба. У него больше 30 матчей за сборные Португалии различных возрастов. А за «Спортинг» в последнем матче забил победный гол с пенальти за команду U23. В предпоследнем забил в ворота «Маритиму». Неплохо получилось: