Бруну Тавареш
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#Бруну Тавареш #Футбол #Спортинг Лиссабон

Игрок «Спортинга» получил выстрел в грудь от друга. Клуб думает над штрафом

вчера, 12:59

«Спортинг»

18-летний вингер молодежного состава «Спортинга» Бруну Тавареш отдыхал с друзьями в воскресенье, 8 ноября.

У одного из них было огнестрельное оружие, которое случайно выстрелило в грудь Таварешу. Инцидент произошел в машине. Злого умысла не было – просто шутка с заряженным пистолетом, но могло закончиться хуже.

Игрок был доставлен в больницу, но его жизни ничего не угрожает. Подробности пока не сообщаются.

  • A Bola пишет, что Тавареш уже отпущен домой из больницы и находится под присмотром врачей из «Спортинга».
  • По информации Mais Futebol, «Спортинг» может оштрафовать игрока – решит этот вопрос по итогам консультации с полицией.
  • По данным Observador, стрелявший скрылся с места происшествия.

Бруну Тавареш пока не играл за основной состав клуба. У него больше 30 матчей за сборные Португалии различных возрастов. А за «Спортинг» в последнем матче забил победный гол с пенальти за команду U23. В предпоследнем забил в ворота «Маритиму». Неплохо получилось:

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