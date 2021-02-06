Хонда играл в 7 странах. Сейчас он в Португалии

Карьера Кейсуке Хонды:

🇯🇵 «Нагоя», Япония (2005-2008).

🇳🇱 «Венло», Голландия (2008-2009).

🇷🇺 ЦСКА, России (2010-2013).

🇮🇹 «Милан», Италия (2014-2017).

🇲🇽 «Пачука», Мексика (2017-2018).

🇦🇺 «Мельбурн Виктори», Австралия (2018-2019).

🇳🇱 «Витесс», «Голландия (2019).

🇧🇷 «Ботафого», 2020 (Бразилия).

Сборная Камбоджи (но там он уже был тренером).

Сейчас Хонде 34. До 6 февраля он был свободным агентом, а теперь прибавил еще одну страну к географической карте своей карьеры.

Хонда перешел в португальский «Портимоненсе». Контракт рассчитан до 30 июня 2021 года с опцией продления еще на один сезон.