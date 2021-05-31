⚰️ В Португалии фанаты принесли к стадиону соперника гроб. И получили ответ: сожженный гроб на их поле
Клуб «Риу Аве» проиграл стыковые матчи (0:5 по сумме двух игр) и вылетел из высшей лиги Португалии.
Больше всего над этим злорадствовали фанаты «Варзима» – клуба, с чьими болельщиками традиционно враждуют фанаты «Риу Аве». Они принесли к стадиону «Риу Аве» гроб. Но его фанаты быстро ответили: проникли с этим же гробом ночью на стадион «Варзима» и сожгли его прямо на поле. Видео с сожжением опубликовал инстаграм фанатов «Риу Аве».
На видео видно, как в гробу горит пиротехника. Также в кадр попадают люди в масках – фанаты «Риу Аве». После ночи они остановили гору пепла.
Самое странное в этой истории – молчание двух клубов. Особенно «Варзима». Это остается главной загадкой: как чужие фанаты смогли проникнуть на стадион, разожгли костер на стадионе и испортили газон.
В следующем сезоне «Риу Аве» и «Варзим» как раз сыграют, потому что они спустя 13 лет вновь оказались в одной лиге.