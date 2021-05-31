⚰️ В Португалии фанаты принесли к стадиону соперника гроб. И получили ответ: сожженный гроб на их поле

Самое странное в этой истории – молчание двух клубов. Особенно «Варзима». Это остается главной загадкой: как чужие фанаты смогли проникнуть на стадион, разожгли костер на стадионе и испортили газон.

В следующем сезоне «Риу Аве» и «Варзим» как раз сыграют, потому что они спустя 13 лет вновь оказались в одной лиге.