Лига Португалии чудит: внезапно запретила фанатов, вывесила расписание за сутки до тура – и клуб не может заказать отель
В чемпионате Португалии осталось провести последний тур. Основные интриги уже позади: «Спортинг» – чемпион, вместе с ним в группу Лиги чемпионов попал «Порту», «Бенфика» начнет с квалификации, «Брага» сыграет в группе Лиги Европы, а «Пасуш Феррейра» выступит в Лиге конференций.
Но несколько нерешенных вопросов еще остались:
- Сразу несколько команд претендуют на еще одно место в Лиге конференций.
- Непонятно, кто будет вторым вылетевшим клубом помимо «Насьонала».
- Кто сыграет в стыковом матче с клубом из второй португальской лиги за право играть в элите.
Последний тур португальцы наметили на середину недели, на следующий день Фернанду Сантуш объявит заявку сборной Португалии на Евро-2020. В чемпионате и раньше существовала проблема очень позднего составления расписания, но в этот раз лига превзошла себя.
Просто вдумайтесь: изначально ясно, что матчи запланированы на среду, а какой-то из них, может, и на вторник (есть те, где ничего не решается). Но лига выкатывает расписание только в понедельник днем. То есть за сутки до тура. Последнего тура.
Что из-за этого случилось:
• Матч «Тонделы» и «Пасуша» (ничего не решает) поставлен на вечер вторника. У «Пасуша» есть сутки, чтобы организовать поездку, добраться, разместиться, сохранить режим и выйти на матч. Расстояние между городами – 88 км.
• В среду «Белененсеш» едет в Порту (более 300 км). И не может забронировать отель, поскольку до последнего момента не было известно точное время начала матча, соответственно команда не могла сказать, когда будет заселяться, а отель не мог решить вопрос с едой.
Еще один повод для недовольства – как лига обошлась с болельщиками:
- В мае лига объявила, что на матчи последнего тура можно будет попасть фанатам.
- Клубы, играющие в гостях, возмутились – так они оказывались в невыгодном положении.
- За сутки до последнего тура лига отменила решение по допуску фанатов, мотивировав это неопределенной позицией органов здравоохранения и невозможностью реализовать план по безопасному допуску фанатов.
«Просто они вспомнили, что туристы не смотрят матчи Португалии», – один из комментариев пользователей на сайте A Bola.
Тренер «Тонделы» Пако Аейстаран назвал перенос игры своей команды на вторник неуважением и удивился отсутствию фанатов: «Мы можем спокойно пойти в кино в полном спокойствии, но фанаты не могут даже в небольшом количестве прийти на игру».
Фанаты «Порту» отреагировали баннером рядом с «Драгау»: «Футбол в Португалии – только для англичан». Это намек на перенесенный в Порту финал Лиги чемпионов между «Ман Сити» и «Челси», куда будут допущены 12 тысяч зрителей.