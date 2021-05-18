Лига Португалии чудит: внезапно запретила фанатов, вывесила расписание за сутки до тура – и клуб не может заказать отель

Просто вдумайтесь: изначально ясно, что матчи запланированы на среду, а какой-то из них, может, и на вторник (есть те, где ничего не решается). Но лига выкатывает расписание только в понедельник днем. То есть за сутки до тура. Последнего тура.

Что из-за этого случилось:

• Матч «Тонделы» и «Пасуша» (ничего не решает) поставлен на вечер вторника. У «Пасуша» есть сутки, чтобы организовать поездку, добраться, разместиться, сохранить режим и выйти на матч. Расстояние между городами – 88 км.

• В среду «Белененсеш» едет в Порту (более 300 км). И не может забронировать отель, поскольку до последнего момента не было известно точное время начала матча, соответственно команда не могла сказать, когда будет заселяться, а отель не мог решить вопрос с едой.

Еще один повод для недовольства – как лига обошлась с болельщиками:

В мае лига объявила, что на матчи последнего тура можно будет попасть фанатам.

Клубы, играющие в гостях, возмутились – так они оказывались в невыгодном положении.

За сутки до последнего тура лига отменила решение по допуску фанатов, мотивировав это неопределенной позицией органов здравоохранения и невозможностью реализовать план по безопасному допуску фанатов.

«Просто они вспомнили, что туристы не смотрят матчи Португалии», – один из комментариев пользователей на сайте A Bola.