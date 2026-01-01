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Чемпионат Португалии
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Чемпионат Португалии
Дата основания
1934 г.
Наиболее титулованный клуб
Бенфика
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