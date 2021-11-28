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Чемпионат Португалии
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Чемпионат Португалии
Дата основания
1934 г.
Наиболее титулованный клуб
Бенфика
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Футбол
Матч «Белененсеш» – «Бенфика» досрочно завершен при счете 0:7. Хозяева начинали игру вдевятером
#Белененсеш
28 ноября 2021, 01:07
1
Футбол
Сын тренера Консейсау удалился через три минуты после выхода в дебютном матче чемпионата Португалии
#Сержиу Консейсау
16 августа 2021, 10:23
Футбол
«Спортинг» впервые за 19 лет выиграл чемпионат Португалии. За два тура до конца у него нет поражений
#Спортинг Лиссабон
12 мая 2021, 10:27
Футбол
«Спортинг» поставил рекорд Португалии по матчам без поражений – он до сих пор ни разу не проиграл в сезоне
#Спортинг Лиссабон
06 мая 2021, 11:30
Футбол
Хонда играл в 7 странах. Сейчас он в Португалии
#Кейсуке Хонда
06 февраля 2021, 22:50
Футбол
Коэнтрау вернулся в «Риу Аве» после пропущенного сезона
#Фабиу Коэнтрау
07 октября 2020, 10:10
Футбол
Русский вратарь Крицюк перешел в «Белененсеш»
#Станислав Крицюк
29 сентября 2020, 20:42
Футбол
Злобин пропустил 5 голов в первом матче за «Фамаликан» – от «Бенфики», за которую играл раньше
#Иван Злобин
18 сентября 2020, 22:55
1
Футбол
«Вулверхэмптон» купил 18-летнего нападающего «Порту» Фабио Силву за 40 млн. Это 11 португалец в клубе
#Фабиу Силва
05 сентября 2020, 20:30
Футбол
Рами подписал контракт с «Боавиштой»
#Адиль Рами
04 сентября 2020, 23:49
Футбол
Жорже Жезуш покинул «Фламенго» и возглавил «Бенфику»
#Бенфика
18 июля 2020, 02:14
Футбол
«Порту» досрочно выиграл чемпионат Португалии. Зимой «Бенфика» шла с 18 победами в 19 матчах
#Порту
16 июля 2020, 01:25
Футбол
Роналду перестал быть самым молодым игроком в истории «Спортинга»
#Криштиану Роналду
02 июля 2020, 10:36
Футбол
Плохой рестарт лидеров Португалии: «Порту» и «Бенфика» набрали очко на двоих
#Чемпионат Португалии
04 июня 2020, 23:14
Футбол
В португальской лиге спонсор сменил название, чтобы поддержать медицинских работников
#Чемпионат Португалии
04 июня 2020, 10:51
Футбол
Португальская лига опубликовала календарь следующих туров. Дату возобновления сместили на сутки
#Чемпионат Португалии
23 мая 2020, 11:00
Футбол
Португалия возобновит футбольный сезон 4 июня
#Чемпионат Португалии
13 мая 2020, 09:58
Футбол
Чемпионат Португалии вернется в конце мая. Правительство разрешает
#Чемпионат Португалии
01 мая 2020, 07:41
Футбол
«Спортинг» заплатил 3 миллиона Михайловичу, который возглавлял клуб 9 дней
#Синиша Михайлович
29 апреля 2020, 18:23
Футбол
Пятая команда Португалии проиграла матч со счетом 0:7
#Фамаликан
08 февраля 2020, 20:43
Футбол
Сейду Думбия меняет седьмой клуб за 4 года
#Сейду Думбия
02 сентября 2019, 16:11
Футбол
Весной «Айнтрахт» выкупил Йовича за 7 миллионов евро. «Реал» заплатил за него минимум 60
#Лука Йович
04 июня 2019, 15:49
Футбол
«Бенфика» продаст 19-летнего Фелиша за 120 миллионов евро. Или не продаст вообще
#Жоау Фелиш
26 мая 2019, 12:25
Футбол
Касильяс был прооперирован после сердечного приступа. Он может завершить карьеру
#Икер Касильяс
01 мая 2019, 18:35