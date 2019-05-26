«Бенфика» продаст 19-летнего Фелиша за 120 миллионов евро. Или не продаст вообще
Просто небольшая история о том, как в Португалии воспринимают собственных игроков. 19-летний вундеркинд Жоау Фелиш имеет в контракте пункт о фиксированном выкупе за 120 миллионов евро. Дешевле этой цифры его не продадут.
Все объяснил исполнительный директор «Бенфики» Домингуш Соареш де Оливейра:
«Если Фелиш собирается в другой клуб, мы ждем выполнения пункта о выкупе контракта. Но, надеюсь, этого не произойдет. Цель состоит в том, чтобы сохранить состав. Если кто-то предложит 100 миллионов евро, мы намерены отказаться.
100 миллионов – большие деньги. В Португалии никогда не продавали игрока на эту сумму, но нашей целью остается победа на поле. Мы сделаем все, чтобы двигаться в этом направлении. Если никто не предложит 120 миллионов евро, игрок остается».
Прямо сейчас Фелишем интересуются «МЮ», «Ман Сити», «Барселона», «Реал», «Ювентус». Еще пара десятков клубов готовят предложения, но они явно не дотягивают до этой цифры. Контракт Фелиша с «Бенфикой» действует до лета 2023 года. Руководство клуба – короли ситуации.
Сам парень реально достоин всех подобных разговоров. В «Бенфике» он уже звезда:
- В дебютном сезоне за взрослую команду «Бенфики» Фелиш только в чемпионате забил 15 голов и отдал семь ассистов. «Успех на поле помогает мне с девушками», – недавно выдал Фелиш.
- В еврокубках у него тоже все получилось. «Бенфика» вылетела от «Айнтрахта», но в домашнем матче Фелиш зажег. Он оказался самым молодым автором хет-трика в истории Лиги Европы (возраст: 19 лет и 153 дня).
- «Бенфика» работает над улучшением условий контракта. Если Фелиш останется в клубе летом, то дальше его отступные хотят увеличить до 200 миллионов. A Bola пишет, что агент Жорже Мендеш уже выбил для игрока самую большую зарплату в команде – 2,5 миллиона евро в год.