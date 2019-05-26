«Бенфика» продаст 19-летнего Фелиша за 120 миллионов евро. Или не продаст вообще

Просто небольшая история о том, как в Португалии воспринимают собственных игроков. 19-летний вундеркинд Жоау Фелиш имеет в контракте пункт о фиксированном выкупе за 120 миллионов евро. Дешевле этой цифры его не продадут.

Все объяснил исполнительный директор «Бенфики» Домингуш Соареш де Оливейра:

«Если Фелиш собирается в другой клуб, мы ждем выполнения пункта о выкупе контракта. Но, надеюсь, этого не произойдет. Цель состоит в том, чтобы сохранить состав. Если кто-то предложит 100 миллионов евро, мы намерены отказаться .

100 миллионов – большие деньги. В Португалии никогда не продавали игрока на эту сумму, но нашей целью остается победа на поле. Мы сделаем все, чтобы двигаться в этом направлении. Если никто не предложит 120 миллионов евро, игрок остается».