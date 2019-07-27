Жоау Фелиш

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Футбол
6 важных деталей вокруг 3:7 «Реала» и «Атлетико»
#Реал
Футбол
«Бенфика» продаст 19-летнего Фелиша за 120 миллионов евро. Или не продаст вообще
#Жоау Фелиш
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