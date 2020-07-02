Криштиану Роналду
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#Криштиану Роналду #Футбол #Чемпионат Португалии #Спортинг Лиссабон

Роналду перестал быть самым молодым игроком в истории «Спортинга»

02 июля 2020, 10:36

Криштиану Роналду дебютировал за «Спортинг» в возрасте 17 лет и 6 месяцев.

Новый рекорд установил Жоэлсон Фернандеш – вышел играть в 17 лет и 4 месяца. Он тоже атакующий полузащитник (левый, но может сыграть в центре),

Фернандеш отыграл несколько минут в конце – пробил по воротам первым же касанием.

«Спортинг» победил 2:1 «Жил Висенте» и продолжает идти третьим в чемпионате Португалии.

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