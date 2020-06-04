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В португальской лиге спонсор сменил название, чтобы поддержать медицинских работников

04 июня 2020, 10:51

Пивной бренд Super Bock через семь лет отметит столетие – он очень известен в Португалии и спонсирует клубы.

На спинах игроков «Порту» вместо него была надпись «Super Doc» – так спонсор благодарит врачей за их работу во время пандемии.

«Порту» это не помогло – лидер чемпионата проиграл 1:2 «Фамаликао» и может лишиться первого места после матча «Бенфики» и «Тонделы».

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