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Плохой рестарт лидеров Португалии: «Порту» и «Бенфика» набрали очко на двоих
04 июня 2020, 23:14
До остановки из-за пандемии коронавируса в Португалии оставалось доиграть девять туров.
«Порту» шел первым, опережая «Бенфику» на одно очко. Результаты лидеров в первом туре после возобновления:
- «Фамаликао» – «Порту» 2:1;
- «Бенфика» – «Тондела» 0:0.
«Бенфика» догнала «Порту» по очкам, следующие матчи – 10 июня.
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