Чемпионат Португалии
Футбол
Порту
Бенфика
Поделиться:
Комментарии:
0
#Чемпионат Португалии #Футбол #Порту #Бенфика

Плохой рестарт лидеров Португалии: «Порту» и «Бенфика» набрали очко на двоих

04 июня 2020, 23:14

До остановки из-за пандемии коронавируса в Португалии оставалось доиграть девять туров. 

«Порту» шел первым, опережая «Бенфику» на одно очко. Результаты лидеров в первом туре после возобновления:

  • «Фамаликао» – «Порту» 2:1;
  • «Бенфика» – «Тондела» 0:0.

«Бенфика» догнала «Порту» по очкам, следующие матчи – 10 июня.

Вот кто бы помог «Бенфике», но он играл там 10 лет назад
Ди Мария – это страдание. Работал в шахте, голодал и колол обезбол на чемпионате мира
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Чемпионат Португалии
#Футбол
#Порту
#Бенфика