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#Порту #Футбол #Чемпионат Португалии #Бенфика

«Порту» досрочно выиграл чемпионат Португалии. Зимой «Бенфика» шла с 18 победами в 19 матчах

16 июля 2020, 01:25

«Порту» оформил чемпионство за два тура до конца – обыграл «Спортинг» 2:0, забивали Перейра и Марега.

По сезону:

  • После 19 туров у «Бенфики» было 18 побед и одно поражение. «Порту» отставал от нее на семь очков;
  • Перед коронавирусной паузой (24 тура) «Порту» уже опережал «Бенфику» на очко;
  • Сейчас (32 тура) – разница в восемь очков.

По титулам:

  • 37 чемпионств у «Бенфики», 29 – у «Порту», 18 – у «Спортинга», по одному – у «Белененсеша» и «Боавишты»;
  • В шести последних сезонах «Порту» всего лишь раз становился чемпионом;
  • В XXI веке у «Порту» 11 титулов, у «Бенфики» – 7.

Чемпионом Португалии с «Порту» стал бывший форвард «Спартака» Зе Луиш.

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