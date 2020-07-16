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«Порту» досрочно выиграл чемпионат Португалии. Зимой «Бенфика» шла с 18 победами в 19 матчах
16 июля 2020, 01:25
«Порту» оформил чемпионство за два тура до конца – обыграл «Спортинг» 2:0, забивали Перейра и Марега.
По сезону:
- После 19 туров у «Бенфики» было 18 побед и одно поражение. «Порту» отставал от нее на семь очков;
- Перед коронавирусной паузой (24 тура) «Порту» уже опережал «Бенфику» на очко;
- Сейчас (32 тура) – разница в восемь очков.
По титулам:
- 37 чемпионств у «Бенфики», 29 – у «Порту», 18 – у «Спортинга», по одному – у «Белененсеша» и «Боавишты»;
- В шести последних сезонах «Порту» всего лишь раз становился чемпионом;
- В XXI веке у «Порту» 11 титулов, у «Бенфики» – 7.
Чемпионом Португалии с «Порту» стал бывший форвард «Спартака» Зе Луиш.
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