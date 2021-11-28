Матч «Белененсеш» – «Бенфика» досрочно завершен при счете 0:7. Хозяева начинали игру вдевятером

«Белененсеш» и «Бенфика» договорились о проведении матча 12-го тура чемпионата Португалии. Хотя в «Белененсеше» 17 игроков и членов персонала заразились коронавирусом.

«Белененсеш» выпустил на игру девять футболистов. Запаса не было, в поле играл 20-летний вратарь Монтейру. «Бенфика» вышла основным составом.

Матч продлился 48 минут и завершился при счете 7:0 в пользу «Бенфики». На второй тайм у «Белененсеша» появились семь игроков. Монтейру сразу получил травму.

Правила запрещают команде продолжать матч, если в ее составе меньше семи игроков. Поэтому арбитр досрочно остановил игру.