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Матч «Белененсеш» – «Бенфика» досрочно завершен при счете 0:7. Хозяева начинали игру вдевятером
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«Белененсеш» и «Бенфика» договорились о проведении матча 12-го тура чемпионата Португалии. Хотя в «Белененсеше» 17 игроков и членов персонала заразились коронавирусом.
«Белененсеш» выпустил на игру девять футболистов. Запаса не было, в поле играл 20-летний вратарь Монтейру. «Бенфика» вышла основным составом.
Матч продлился 48 минут и завершился при счете 7:0 в пользу «Бенфики». На второй тайм у «Белененсеша» появились семь игроков. Монтейру сразу получил травму.
Правила запрещают команде продолжать матч, если в ее составе меньше семи игроков. Поэтому арбитр досрочно остановил игру.
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28 ноября 2021, 12:38
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