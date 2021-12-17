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Чемпионат Португалии
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Чемпионат Португалии
Дата основания
1934 г.
Наиболее титулованный клуб
Бенфика
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«Порту» не проигрывал в лиге полтора года – 58 матчей
#Порту
26 апреля, 11:53
«Порту» нанял колдунью и платит ей как врачу 15 тысяч евро в месяц. Ранее «Порту» обвинял «Бенфику» в шаманстве
#Чемпионат Португалии
17 декабря 2021, 21:09
Клуб из Португалии вышел на матч составом из девяти человек – с двумя вратарями и без запаса. Все из-за вспышки коронавируса
#Белененсеш
28 ноября 2021, 00:26
Только один тренер Европы старше Семина. Мы собрали топ-20 самых возрастных тренеров среди лучших лиг и всех сборных
1
#Юрий Семин
04 августа 2021, 19:35
1
⚰️ В Португалии фанаты принесли к стадиону соперника гроб. И получили ответ: сожженный гроб на их поле
#Риу Аве
31 мая 2021, 22:20
Лига Португалии чудит: внезапно запретила фанатов, вывесила расписание за сутки до тура – и клуб не может заказать отель
#Чемпионат Португалии
18 мая 2021, 12:50
«Спортинг» стал чемпионом впервые за 19 лет с тренером за десять миллионов. Фанаты отметили титул дракой с полицией
#Спортинг Лиссабон
12 мая 2021, 15:27
«Зенит» потратил на игроков из чемпионата Португалии почти 130 млн за десять лет
#Зенит
06 октября 2020, 19:30
Как часто клубы Европы меняют тренеров и где сегодня работают дольше всего. Исследование «Гола» по 10 странам
#Стефан Мулен
01 октября 2019, 13:00
Тренер «Порту» в слезах праздновал гол с сыном. Пока обнимались, судья его отменил
#Сержиу Консейсау
14 февраля 2021, 15:11
Русский вратарь Крицюк снес игрока «Порту». Тот потерял сознание и пришел в себя на скорой
1
#Нану
05 февраля 2021, 00:44
1
«Бенфика» потратила 80 млн, забрала топ-тренера и вылетела из ЛЧ от бывшего игрока
1
#Бенфика
16 сентября 2020, 18:30
1
Первый взрослый тренер Роналду – румын. Сменил 13 клубов, бросал бутылку в болбоя, выучил четыре языка
4
#Ласло Болони
01 сентября 2020, 15:58
4
Португальская лига показала весь чемпионский сезон «Порту» как одну катку в «Супер Марио»
1
#Порту
27 июля 2020, 20:02
1
Автобус «Бенфики» забросали камнями, два игрока в больнице. Под подозрением свои же фанаты
1
#Бенфика
05 июня 2020, 11:54
1
Президент «Спортинга» – бывший врач. На время борьбы с коронавирусом он возвращается на работу
#Фредерику Варандаш
20 марта 2020, 14:15
Полиция проводит обыски в офисах юриста Роналду, агента Жорже Мендеша и португальских клубов. Это часть расследования по делу об отмывании денег
#Жорже Мендеш
06 марта 2020, 16:07
Заплатить 10 миллионов за тренера, который отработал всего два месяца
#Рубен Аморим
06 марта 2020, 01:20
Помните, как фанаты «Спортинга» били игроков и тренеров? Теперь они машут обувью на трибуне
#Спортинг Лиссабон
21 февраля 2020, 18:02
Игрок «Порту» услышал расистское оскорбление, сам ушел с поля и послал фанатов в инстаграме
#Мусса Марега
17 февраля 2020, 14:46
«Бенфика» считает символом орла, но использует орлана. Это разные птицы!
#Бенфика
13 декабря 2019, 14:10
Мы забыли про Зе Луиша, а он положил красотищу. Подработал грудью, забил через себя в падении
#Зе Луиш
03 декабря 2019, 11:03
Феликс благодарит за Golden Boy-2019 бывшего тренера. Тот за полгода сделал из него мировую звезду
#Жоау Феликс
27 ноября 2019, 19:05
Португалию разрывает неизвестный клуб: там полсостава бразильцев, маленький стадион и влияние Мендеша
#Фамаликан
30 сентября 2019, 13:29
Новый вратарь «Порту» восхищался нереальными сейвами Касильяса. Теперь он сам их творит
#Аугустин Марчесин
13 августа 2019, 15:36
2019 год – это когда 19-летнего пацана покупают за 126 миллионов
#Жоау Феликс
03 июля 2019, 22:50