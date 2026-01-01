Moй гол
Спорт
Культура
Жизнь
Moй гол
Спорт
Культура
Жизнь
Экономика
Материалы
Технологии
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Футбол
Сборные
Клубы
Матчи
Календарь
Результаты
Материалы
Новости
Футболисты
Турниры
Таблица
Лига чемпионов
Славия Мозырь
Феликс Магат
Нолберто Солано
Юрий Жевнов
Динамо Минск
Нафтан
Слуцк
Джейкоб Лекхето
Рауль
Александер Чеферин
Марио Гетце
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Первая лига
Кубок PARI Премьер
Музыка
Материалы
Новости
География
Материалы
MMA
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Космос
Материалы
ЧГК
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Политика
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Легкая атлетика
Материалы
Новости
Биатлон
Материалы
Новости
Водные виды
Материалы
Новости
Киберспорт
Материалы
Новости
Литература
Материалы
Медицина
Материалы
Новости
Волейбол
Материалы
Новости
Теннис
Материалы
Новости
Олимпиада
Материалы
Новости
Виды спорта
Расписание
Медали
Коронавирус
Материалы
Новости
Одежда
Материалы
Новости
Живопись
Материалы
Стендап
Материалы
Новости
Игры
Материалы
Ютуб и тв
Материалы
Еда
Материалы
Формула 1
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Одежда
Живопись
Стендап
Игры
Ютуб и тв
Еда
Стендап
Игры
Ютуб и тв
Еда
Главная
Футбол
Турниры
Чемпионат Португалии
Поделиться:
Чемпионат Португалии
Дата основания
1934 г.
Наиболее титулованный клуб
Бенфика
Поделиться:
Лента
Материалы
Новости
«Порту» не проигрывал в лиге полтора года – 58 матчей
#Порту
«Порту» нанял колдунью и платит ей как врачу 15 тысяч евро в месяц. Ранее «Порту» обвинял «Бенфику» в шаманстве
#Чемпионат Португалии
Клуб из Португалии вышел на матч составом из девяти человек – с двумя вратарями и без запаса. Все из-за вспышки коронавируса
#Белененсеш
Только один тренер Европы старше Семина. Мы собрали топ-20 самых возрастных тренеров среди лучших лиг и всех сборных
1
#Юрий Семин
1
⚰️ В Португалии фанаты принесли к стадиону соперника гроб. И получили ответ: сожженный гроб на их поле
#Риу Аве
Лига Португалии чудит: внезапно запретила фанатов, вывесила расписание за сутки до тура – и клуб не может заказать отель
#Чемпионат Португалии
«Спортинг» стал чемпионом впервые за 19 лет с тренером за десять миллионов. Фанаты отметили титул дракой с полицией
#Спортинг Лиссабон
«Зенит» потратил на игроков из чемпионата Португалии почти 130 млн за десять лет
#Зенит
Как часто клубы Европы меняют тренеров и где сегодня работают дольше всего. Исследование «Гола» по 10 странам
#Стефан Мулен
Тренер «Порту» в слезах праздновал гол с сыном. Пока обнимались, судья его отменил
#Сержиу Консейсау
Русский вратарь Крицюк снес игрока «Порту». Тот потерял сознание и пришел в себя на скорой
1
#Нану
1
«Бенфика» потратила 80 млн, забрала топ-тренера и вылетела из ЛЧ от бывшего игрока
1
#Бенфика
1
Первый взрослый тренер Роналду – румын. Сменил 13 клубов, бросал бутылку в болбоя, выучил четыре языка
4
#Ласло Болони
4
Португальская лига показала весь чемпионский сезон «Порту» как одну катку в «Супер Марио»
1
#Порту
1
Автобус «Бенфики» забросали камнями, два игрока в больнице. Под подозрением свои же фанаты
1
#Бенфика
1
Президент «Спортинга» – бывший врач. На время борьбы с коронавирусом он возвращается на работу
#Фредерику Варандаш
Полиция проводит обыски в офисах юриста Роналду, агента Жорже Мендеша и португальских клубов. Это часть расследования по делу об отмывании денег
#Жорже Мендеш
Заплатить 10 миллионов за тренера, который отработал всего два месяца
#Рубен Аморим
Помните, как фанаты «Спортинга» били игроков и тренеров? Теперь они машут обувью на трибуне
#Спортинг Лиссабон
Игрок «Порту» услышал расистское оскорбление, сам ушел с поля и послал фанатов в инстаграме
#Мусса Марега
«Бенфика» считает символом орла, но использует орлана. Это разные птицы!
#Бенфика
Мы забыли про Зе Луиша, а он положил красотищу. Подработал грудью, забил через себя в падении
#Зе Луиш
Феликс благодарит за Golden Boy-2019 бывшего тренера. Тот за полгода сделал из него мировую звезду
#Жоау Феликс
Португалию разрывает неизвестный клуб: там полсостава бразильцев, маленький стадион и влияние Мендеша
#Фамаликан
Новый вратарь «Порту» восхищался нереальными сейвами Касильяса. Теперь он сам их творит
#Аугустин Марчесин
2019 год – это когда 19-летнего пацана покупают за 126 миллионов
#Жоау Феликс