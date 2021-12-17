Чемпионат Португалии

Дата основания
1934 г.
Наиболее титулованный клуб
Бенфика
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«Порту» не проигрывал в лиге полтора года – 58 матчей
#Порту
«Порту» нанял колдунью и платит ей как врачу 15 тысяч евро в месяц. Ранее «Порту» обвинял «Бенфику» в шаманстве
#Чемпионат Португалии
Клуб из Португалии вышел на матч составом из девяти человек – с двумя вратарями и без запаса. Все из-за вспышки коронавируса
#Белененсеш
Только один тренер Европы старше Семина. Мы собрали топ-20 самых возрастных тренеров среди лучших лиг и всех сборных
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#Юрий Семин
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⚰️ В Португалии фанаты принесли к стадиону соперника гроб. И получили ответ: сожженный гроб на их поле
#Риу Аве
Лига Португалии чудит: внезапно запретила фанатов, вывесила расписание за сутки до тура – и клуб не может заказать отель
#Чемпионат Португалии
«Спортинг» стал чемпионом впервые за 19 лет с тренером за десять миллионов. Фанаты отметили титул дракой с полицией
#Спортинг Лиссабон
«Зенит» потратил на игроков из чемпионата Португалии почти 130 млн за десять лет
#Зенит
Как часто клубы Европы меняют тренеров и где сегодня работают дольше всего. Исследование «Гола» по 10 странам
#Стефан Мулен
Тренер «Порту» в слезах праздновал гол с сыном. Пока обнимались, судья его отменил
#Сержиу Консейсау
Русский вратарь Крицюк снес игрока «Порту». Тот потерял сознание и пришел в себя на скорой
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#Нану
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«Бенфика» потратила 80 млн, забрала топ-тренера и вылетела из ЛЧ от бывшего игрока
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#Бенфика
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Первый взрослый тренер Роналду – румын. Сменил 13 клубов, бросал бутылку в болбоя, выучил четыре языка
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#Ласло Болони
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Португальская лига показала весь чемпионский сезон «Порту» как одну катку в «Супер Марио»
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#Порту
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Автобус «Бенфики» забросали камнями, два игрока в больнице. Под подозрением свои же фанаты
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#Бенфика
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Президент «Спортинга» – бывший врач. На время борьбы с коронавирусом он возвращается на работу
#Фредерику Варандаш
Полиция проводит обыски в офисах юриста Роналду, агента Жорже Мендеша и португальских клубов. Это часть расследования по делу об отмывании денег
#Жорже Мендеш
Заплатить 10 миллионов за тренера, который отработал всего два месяца
#Рубен Аморим
Помните, как фанаты «Спортинга» били игроков и тренеров? Теперь они машут обувью на трибуне
#Спортинг Лиссабон
Игрок «Порту» услышал расистское оскорбление, сам ушел с поля и послал фанатов в инстаграме
#Мусса Марега
«Бенфика» считает символом орла, но использует орлана. Это разные птицы!
#Бенфика
Мы забыли про Зе Луиша, а он положил красотищу. Подработал грудью, забил через себя в падении
#Зе Луиш
Феликс благодарит за Golden Boy-2019 бывшего тренера. Тот за полгода сделал из него мировую звезду
#Жоау Феликс
Португалию разрывает неизвестный клуб: там полсостава бразильцев, маленький стадион и влияние Мендеша
#Фамаликан
Новый вратарь «Порту» восхищался нереальными сейвами Касильяса. Теперь он сам их творит
#Аугустин Марчесин
2019 год – это когда 19-летнего пацана покупают за 126 миллионов
#Жоау Феликс