Мусаев сказал, что матч с «Ахматом» был для него последним в статусе тренера «Краснодара»

«Краснодар» проиграл «Ахмату» (0:5). Для клуба это стало шестым поражением в 2021 году. Мурад Мусаев говорил, что был готов уйти из «Краснодара» после разгрома от «Спартака». Сейчас он сказал, что матч с «Ахматом» был для него последним в клубе:

«Сегодня был мой последний матч во главе ФК «Краснодар». После игры я поговорил с руководством о своем уходе. Это уже второй разговор, первый был после «Спартака». Считаю, команде нужны перемены, новые эмоции и энергия.

Мне трудно подобрать слова, чтобы выразить благодарность Сергею Николаевичу за его поддержку и доверие. Спасибо всем болельщикам, три года я чувствовал вашу поддержку, вне зависимости от побед или поражений.

«Краснодар» – мой родной клуб и город, я всегда отдавал всего себя работе и достижению результата, был честен с командой и болельщиками. Клуб навсегда в моем сердце, искренне желаю ему новых побед и достижений».

Мусаев стал тренером «Краснодара» весной 2018-го. При нем клуб впервые пробился на групповой этап Лиги чемпионов. «Краснодар» еще не объявил о его уходе.