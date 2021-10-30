Мурад Мусаев
Мусаев – главный тренер «Сабаха». Команда идет на последнем месте в чемпионате Азербайджана
час назад
Мурад Мусаев подписал с «Сабахом» контракт на два года. Он приступит к работе на следующей неделе.
С 2018 года Мусаев тренировал «Краснодар». В апреле-2021 он покинул команду и с того момента был без клуба.
«Сабах» выступает в чемпионате Азербайджана. После восьми туров клуб идет на последнем месте с четырьмя очками.
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