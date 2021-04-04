Мурад Мусаев
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«Краснодар» подтвердил отставку Мусаева. Клуб идет десятым в РПЛ
04 апреля, 11:04
Мурад Мусаев объявлял, что матч с «Ахматом» (0:5) стал для него последним в роли главного тренера «Краснодара». Подтверждения от клуба тогда не было.
Теперь «Краснодар» детально расписал ситуацию:
- Мусаев подал заявление об отставке по собственному желанию.
- Клуб принял его просьбу.
- В ближайшие дни «Краснодар» объявит имя нового тренера.
Мусаев работал в основной команде «Краснодара» с 2018 года. Ему 37 лет. «Краснодар» с Мусаевым дважды был третьим в РПЛ. Еще клуб впервые сыграл в Лиге чемпионов.
В сезоне-2020/21 «Краснодар» идет на десятом месте в РПЛ. За 24 матча набрано 34 очка. Разница голов – 44:35.
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