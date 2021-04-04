«Краснодар» подтвердил отставку Мусаева. Клуб идет десятым в РПЛ

Мурад Мусаев объявлял, что матч с «Ахматом» (0:5) стал для него последним в роли главного тренера «Краснодара». Подтверждения от клуба тогда не было.

Теперь «Краснодар» детально расписал ситуацию:

Мусаев подал заявление об отставке по собственному желанию.

Клуб принял его просьбу.

В ближайшие дни «Краснодар» объявит имя нового тренера.

Мусаев работал в основной команде «Краснодара» с 2018 года. Ему 37 лет. «Краснодар» с Мусаевым дважды был третьим в РПЛ. Еще клуб впервые сыграл в Лиге чемпионов.

В сезоне-2020/21 «Краснодар» идет на десятом месте в РПЛ. За 24 матча набрано 34 очка. Разница голов – 44:35.