Мурад Мусаев

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Давайте признаем: Мусаев хорошо поработал в «Краснодаре». Просто его цикл закончился
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#Мурад Мусаев
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«Краснодар» пообещал, что не уволит Мусаева, даже если он проиграет все матчи. Сейчас он ушел сам 🤷
#Мурад Мусаев
«Краснодар» расстреливают весь сезон: уже в восьмом матче пропускают по 3+
#Краснодар
Ох, как много проблем у «Краснодара». Вылеты из кубков, травмы, удаление Смольникова – а впереди суперважные матчи
#Краснодар
Вся боль «Локомотива» – в разгроме от «Краснодара». Таких крупных поражений в РПЛ еще не было
#Локомотив
Эмоциональный Мусаев: бесился из-за промахов, швырял бутылку и удалился после матча. «Краснодар» снова проиграл
#Мурад Мусаев
«Краснодар» проваливает сезон. Почему?
#Краснодар
Еще один важный трансфер «Краснодара» – Кабелья из «Сент-Этьена». Он идеально подходит Мусаеву
#Реми Кабелья
«Краснодар» злится на себя: команда в раздевалке кричала, Мусаев винит Кайо
#Краснодар
У «Краснодара» не хватает игроков. На матч с «Ренном» два защитника даже вышли в атаку
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#Краснодар
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«Краснодар» шел на худший для себя старт в РПЛ. За два матча – один нормальный тайм
#Краснодар
Драма года. За 8 минут «Краснодар» пережил самый радостный и самый тяжелый моменты в своей истории
#Краснодар
«Краснодар» ругается со своей молодой звездой. В этой истории – деньги, иномарка и теневые агенты
#Иван Игнатьев
#Иван Игнатьев