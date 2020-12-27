Карри на тренировке пять минут бросает трехочковые – и ни одного промаха. Вау 🎯

Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр прокомментировал это просто:

«Черт. Вероятно, это мировой рекорд. Если книга рекордов Гиннеса еще существует, этот рекорд должна быть там».

Средний результат Карри: 21 трехочковый бросок за минуту. Но это не рекорд. В книге рекордов Гиннеса записан другой результат: 31 трехочковых броска без промаха за минуту. Автор этого достижения – американец Энтони Миракола.

По количеству бросков без промахов Карри тоже не первый. Рекорд принадлежит Теду Ньюману, он настрелял 209 трехочковых бросков подряд.