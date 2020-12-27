Стефен Карри
НБА
баскетбол
Голден Стэйт Уорриорз
Карри на тренировке пять минут бросает трехочковые – и ни одного промаха. Вау 🎯
2 часа назад
«Голден Стэйт» опубликовал видео с тренировки Стефена Карри. Просто факты по ролику:
- Карри пять минут бросает трехочковые. И ни разу не промахнулся. НИ РАЗУ!
- За это время он сделал 105 бросков – 100-процентная реализация.
Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр прокомментировал это просто:
«Черт. Вероятно, это мировой рекорд. Если книга рекордов Гиннеса еще существует, этот рекорд должна быть там».
Средний результат Карри: 21 трехочковый бросок за минуту. Но это не рекорд. В книге рекордов Гиннеса записан другой результат: 31 трехочковых броска без промаха за минуту. Автор этого достижения – американец Энтони Миракола.
По количеству бросков без промахов Карри тоже не первый. Рекорд принадлежит Теду Ньюману, он настрелял 209 трехочковых бросков подряд.
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