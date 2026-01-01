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Стефен Карри
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Стефен Карри
Дата рождения
14 марта 1988 г.
Инфо
Американский профессиональный баскетболист
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