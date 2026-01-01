Стефен Карри

Дата рождения
14 марта 1988 г.
Инфо
Американский профессиональный баскетболист
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Не только Карри сделал «Голден Стэйт» чемпионом НБА – это доказывают результаты в плей-офф
#Голден Стэйт Уорриорз
Стефена Карри чуть не похитили инопланетяне – это тизер фильма «Нет»: ужастик о лошадях и НЛО от режиссера «Прочь»
#Стефен Карри
Что такое плей-ин – дополнительный мини-турнир НБА. Как туда свалились «Лейкерс» и почему его ненавидит Леброн
#НБА
Леброн заработал за карьеру больше миллиарда, Карри опережает всех по зарплате. Главное из рейтинга Forbes
#НБА
Томпсон прокомментировал матч «Голден Стэйт». Сравнил трехочковые Карри с курочкой и обиделся во время интервью
#Клэй Томпсон
Карри на тренировке пять минут бросает трехочковые – и ни одного промаха. Вау 🎯
#Стефен Карри
Клубы и главные люди НБА − через режиссеров, которым подойдут их истории. Леброн − Скорсезе, «Хьюстон» − Нолан, Кавай − Финчер
#кино
Леброн обожает инстаграм. Самостоятельно ведет и зарабатывает на нем кучу денег
#Леброн Джеймс
Стеф Карри во время пандемии: помогает детям, звонит фанатам и воодушевляет медсестер
#Стефен Карри
Карри сыграл впервые после перелома руки. Набрал 23 очка и обрадовал Леброна
#Стефен Карри
Четыре месяца из жизни «Голден Стэйт»: перестройка состава, перелом руки у Карри, разгромы
#Голден Стэйт Уорриорз
Вы вряд ли знали, но у Карри есть брат – и он играет против него в финале Запада
#Сет Карри
Самые удобные итоги регулярки НБА. Все-все клубы – в одном твите
#НБА
#НБА
НБА скорбит по убитому рэперу Nipsey Hussle. Он был другом детства Хардена и фанатом «Лейкерс»
#НБА
9-летняя девочка вдохновила Карри на новую модель обуви. Она стала дизайнером
#Стефен Карри