Стефен Карри

Дата рождения
14 марта 1988 г.
Инфо
Американский профессиональный баскетболист
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Баскетбол
Карри первым в НБА забросил 3000 трехочковых. Он забрасывает минимум по одному в 157 матчах подряд
#НБА
Футбол
Карри – рекордсмен НБА по числу трехочковых
#Стефен Карри
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Баскетбол
Сезон НБА стартовал с побед «Милуоки» и «Голден Стэйт». Карри впервые с 2016 года оформил трипл-дабл
#НБА
Баскетбол
Кроссовки Стефена Карри с Брюсом Ли на аукционе проданы за 62 тысячи долларов
#Стефен Карри
Баскетбол
Карри, Эмбиид и Йокич стали финалистами в голосовании на приз самому ценному игроку НБА
#НБА
Баскетбол
Карри поставил рекорд НБА по точным трехочковым за месяц
#Стефен Карри
Баскетбол
Стефен Карри впервые с марта набрал меньше 30 очков за игру и прервал рекордную для НБА серию
#Стефен Карри
Баскетбол
Карри снова набрал 30+ очков. В девятый раз подряд – это личный рекорд
#Стефен Карри
Баскетбол
НБА объявила игроков на Матч всех звезд. Капитанами будут Леброн Джеймс и Кевин Дюрэнт
#НБА
Баскетбол
Леброн Джеймс – самый высокооплачиваемый баскетболист НБА. Три звезды «Бруклина» вошли в десятку
#Леброн Джеймс
Баскетбол
Карри набрал 62 очка в игре с «Портлендом», это его личный рекорд
#Стефен Карри
Баскетбол
Карри сыграет в следующем матче «Голден Стэйт». Он полностью залечил травму
#Стефен Карри
Баскетбол
«Голден Стэйт» в пятый раз подряд вышли в финал НБА. Это второй случай в истории лиги
#Голден Стэйт Уорриорз