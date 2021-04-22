Стефен Карри
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Голден Стэйт Уорриорз
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#Стефен Карри #НБА #баскетбол #Голден Стэйт Уорриорз

Стефен Карри впервые с марта набрал меньше 30 очков за игру и прервал рекордную для НБА серию

вчера, 12:11

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри набрал 18 очков в игре с «Вашингтоном» (114:118). Впервые за последние 12 матчей НБА он набрал меньше 30 очков.

  • Его серия началась 30 марта и длилась 11 матчей.
  • Лучшим результатом за этот отрезок была игра с «Денвером» (52 очка). Худшим – игра с «Чикаго» 30 марта (32 очка).
  • За 11 матчей Карри шесть раз набирал 30+ очков, четыре раза 40+ и один раз 50+.

Серия Карри стала рекордной для НБА: никто из игроков старше 33 лет не набирал по 30+ очков в 11 матчах подряд. Предыдущий рекорд (10 матчей) был у Кобе Брайанта.

Карри играет в «Голден Стэйт» с 2009 года. За это время он трижды стал чемпионом НБА и дважды получал звание самого ценного игрока лиги.

В текущем сезоне он провел 51 матч. Его лучшим результатом остается матч с «Портлендом», где он набрал 62 очка. Худшим – игра с «Торонто» (11 очков). Карри набирает в среднем по 31,1 очка за игру и лидирует по этому показателю в «Голден Стэйт».

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Все фото: Гол.ру
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