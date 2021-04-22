Стефен Карри впервые с марта набрал меньше 30 очков за игру и прервал рекордную для НБА серию

Карри играет в «Голден Стэйт» с 2009 года. За это время он трижды стал чемпионом НБА и дважды получал звание самого ценного игрока лиги.

В текущем сезоне он провел 51 матч. Его лучшим результатом остается матч с «Портлендом», где он набрал 62 очка. Худшим – игра с «Торонто» (11 очков). Карри набирает в среднем по 31,1 очка за игру и лидирует по этому показателю в «Голден Стэйт».