Стефен Карри
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Портленд (б)
Карри набрал 62 очка в игре с «Портлендом», это его личный рекорд
вчера, 10:22
«Голден Стэйт» обыграл «Портленд» 137:122 в матче НБА. Чуть меньше половины всех очков в составе победителей набрал Стефен Карри.
🏀 62 очка – это 18 бросков с игры и еще 18 реализованных штрафных. Карри забил половину трехочковых – восемь из 16.
🏀 62 очка – это личный рекорд в карьере Карри.
Дэмион Ли поздравил Карри, облив его водой в послематчевом интервью.
Это третья победа «Голден Стэйт» в новом сезоне, у него также три поражения в шести матчах. Такая же статистика и у «Портленда» – 3-3.
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