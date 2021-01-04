Карри набрал 62 очка в игре с «Портлендом», это его личный рекорд

«Голден Стэйт» обыграл «Портленд» 137:122 в матче НБА. Чуть меньше половины всех очков в составе победителей набрал Стефен Карри.

🏀 62 очка – это 18 бросков с игры и еще 18 реализованных штрафных. Карри забил половину трехочковых – восемь из 16.

🏀 62 очка – это личный рекорд в карьере Карри.

Дэмион Ли поздравил Карри, облив его водой в послематчевом интервью.