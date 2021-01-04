Стефен Карри
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Голден Стэйт Уорриорз
Портленд (б)
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#Стефен Карри #НБА #баскетбол #Голден Стэйт Уорриорз #Портленд (б)

Карри набрал 62 очка в игре с «Портлендом», это его личный рекорд

вчера, 10:22

«Голден Стэйт» обыграл «Портленд» 137:122 в матче НБА. Чуть меньше половины всех очков в составе победителей набрал Стефен Карри.

🏀 62 очка – это 18 бросков с игры и еще 18 реализованных штрафных. Карри забил половину трехочковых – восемь из 16.

🏀 62 очка – это личный рекорд в карьере Карри.

Дэмион Ли поздравил Карри, облив его водой в послематчевом интервью.

Это третья победа «Голден Стэйт» в новом сезоне, у него также три поражения в шести матчах. Такая же статистика и у «Портленда» – 3-3.

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