НБА
Стефен Карри
Голден Стэйт Уорриорз
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Карри первым в НБА забросил 3000 трехочковых. Он забрасывает минимум по одному в 157 матчах подряд
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«Голден Стэйт Уорриорз» проиграли «Денверу» в матче регулярного чемпионата НБА (86:89). Самым результативным в составе «Голден Стэйт» стал разыгрывающий Стефен Карри.
- Карри провел на площадке 39 минут и 5 секунд, набрав за это время 23 очка. Он реализовал с игры 6 из 16 (в том числе пять трехочковых) и забросил 6 штрафных.
- В этом сезоне он уже установил исторический рекорд лиги, забросив 2974-й трехочковый. Теперь он стал первым, кто сделал 3000 трехочковых за карьеру в НБА.
- Он забрасывает минимум по одному за матч на протяжении 157 игр. Его текущая серия длится с 1 декабря 2018 года.
Карри 33 года, он провел всю профессиональную карьеру в «Голдэн Стэйт» (с 2009 года) и взял с ним три чемпионства.
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