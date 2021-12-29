Карри первым в НБА забросил 3000 трехочковых. Он забрасывает минимум по одному в 157 матчах подряд

Карри провел на площадке 39 минут и 5 секунд, набрав за это время 23 очка. Он реализовал с игры 6 из 16 (в том числе пять трехочковых) и забросил 6 штрафных.

В этом сезоне он уже установил исторический рекорд лиги, забросив 2974-й трехочковый. Теперь он стал первым, кто сделал 3000 трехочковых за карьеру в НБА.

Он забрасывает минимум по одному за матч на протяжении 157 игр. Его текущая серия длится с 1 декабря 2018 года.

Карри 33 года, он провел всю профессиональную карьеру в «Голдэн Стэйт» (с 2009 года) и взял с ним три чемпионства.