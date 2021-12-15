Стефен Карри
НБА
Голден Стэйт Уорриорз
Карри – рекордсмен НБА по числу трехочковых
час назад
Стефен Карри установил этот рекорд в матче «Голден Стэйт» против «Нью-Йорка». Рекордное попадание НБА состоялось за семь минут и 28 секунд до конца первой четверти.
Это попадание стало 2974-м из-за дуги для Карри. 2973 было у Рэя Аллена, 2560 у Реджи Миллера, 2509 сейчас у Джеймса Хардена. Пятерку замыкает Кайл Корвер (2450).
- Для Карри это был 789-й матч.
- Всего у него сейчас 2977 точных трехочковых.
- Его «Голден Стэйт» идет первым в Западной конференции с соотношением 23-5.
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (1)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
час назад
0
Комментарий скрыт модератором
ответить