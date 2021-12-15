Стефен Карри
НБА
Голден Стэйт Уорриорз
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#Стефен Карри #НБА #Голден Стэйт Уорриорз

Карри – рекордсмен НБА по числу трехочковых

час назад

Стефен Карри установил этот рекорд в матче «Голден Стэйт» против «Нью-Йорка». Рекордное попадание НБА состоялось за семь минут и 28 секунд до конца первой четверти.

Это попадание стало 2974-м из-за дуги для Карри. 2973 было у Рэя Аллена, 2560 у Реджи Миллера, 2509 сейчас у Джеймса Хардена. Пятерку замыкает Кайл Корвер (2450).

  • Для Карри это был 789-й матч.
  • Всего у него сейчас 2977 точных трехочковых.
  • Его «Голден Стэйт» идет первым в Западной конференции с соотношением 23-5.
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Источник:
Гол
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Саша Донич
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