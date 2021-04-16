Стефен Карри
НБА
баскетбол
Голден Стэйт Уорриорз
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#Стефен Карри #НБА #баскетбол #Голден Стэйт Уорриорз

Карри снова набрал 30+ очков. В девятый раз подряд – это личный рекорд

2 часа назад

«Голден Стэйт» обыграл «Кливленд» 119:101 в матче НБА, у Стефена Карри – 33 очка.

Так Карри набирает больше 30 очков в девяти подряд играх, чего с ним не случалось раньше. «Голден Стэйт» выиграл из них шесть.

Лучшим был матч против «Денвера», в нем Карри набрал 53 очка, реализовав десять трехочковых.

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