НБА
Стефен Карри
Никола Йокич
Джоэл Эмбиид
Филадельфия
Голден Стэйт Уорриорз
Денвер (б)
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#НБА #Стефен Карри #Голден Стэйт Уорриорз #Денвер (б) #Джоэл Эмбиид #Никола Йокич #Филадельфия

Карри, Эмбиид и Йокич стали финалистами в голосовании на приз самому ценному игроку НБА

час назад

Карри, Эмбиид и Йокич

сайт НБА

НБА огласила претендентов на все индивидуальные награды сезона. Главным среди них традиционно считается голосование на звание MVP – самого ценного игрока сезона. Вот три финалиста:

  1. Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз»)
  2. Джоэл Эмбиид («Филадельфия»)
  3. Никола Йокич («Денвер»)

Американские эксперты, опрошенные CBS, считают  Йокича фаворитом в голосовании. Ему 26 лет, он играет в НБА с 2015 года.

В текущем сезоне он набирает в среднем по 26,4 очка за игру, делает 10,8 подбора, 8,3 передачи. В апреле ESPN провел опрос среди журналистов, максимально приблизив его к реальному голосованию. В нем Йокич набрал 90 из 101 возможных голосов за победу.

В числе игроков, которых не включили в число финалистов главным называют Янниса Адетокумбо («Милуоки»). Он выигрывал награду последние два сезона, а в текущем получил MVP в Матче всех звезд.

Другие награды:

  • Новичок года: Ламело Болл («Шарлотт»), Энтони Эдвардс («Миннесота»), Тайриз Халибертон («Сакраменто»).
  • Лучший оборонительный игрок: Руди Гобер («Юта»), Дрэймонд Грин («Голден Стэйт Уорриорз»), Бен Симмонс («Филадельфия»).
  • Самый прогрессирующий игрок: Джерами Грант («Детройт»), Майкл Портер («Денвер»), Джулиус Рэндл («Нью-Йорк»).
  • Лучший шестой игрок: Джордан Кларксон («Юта»), Джо Инглс («Юта»), Деррик Роуз («Нью-Йорк»).
  • Тренер года: Куин Снайдер («Юта»), Том Тибодо («Нью-Йорк») и Монти Уильямс («Финикс»).
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Источник:
сайт НБА
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