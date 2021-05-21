Карри, Эмбиид и Йокич стали финалистами в голосовании на приз самому ценному игроку НБА

НБА огласила претендентов на все индивидуальные награды сезона. Главным среди них традиционно считается голосование на звание MVP – самого ценного игрока сезона. Вот три финалиста:

Американские эксперты, опрошенные CBS, считают Йокича фаворитом в голосовании. Ему 26 лет, он играет в НБА с 2015 года.

В текущем сезоне он набирает в среднем по 26,4 очка за игру, делает 10,8 подбора, 8,3 передачи. В апреле ESPN провел опрос среди журналистов, максимально приблизив его к реальному голосованию. В нем Йокич набрал 90 из 101 возможных голосов за победу.

В числе игроков, которых не включили в число финалистов главным называют Янниса Адетокумбо («Милуоки»). Он выигрывал награду последние два сезона, а в текущем получил MVP в Матче всех звезд.

Другие награды: