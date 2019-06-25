Почти все лучшие игроки НБА – европейцы. MVP турнира стал не американец впервые за 11 сезонов
Сегодня состоялась церемония вручения наград НБА. Там не было Кавая и других героев плей-офф турнира. Лига подвела выделила лучших, исходя из результатов регулярного чемпионата. Между окончанием регулярки и стартом плей-офф всего два дня. За это время организаторы не успевают посчитать огромное число голосов и подвести итоги. Поэтому они дают отдельные призы по каждому раунду.
Прогресс Дончича в НБА стал неожиданностью даже для игрока. Дончич набирал в среднем 21,2 очко за матч (лучший результат среди всех игроков, для которых этот сезон в НБА стал первым), делал 7,8 подборов и 6 ассистов.
В апреле Дончич пообещал, что достаточно спокойно отнесется к победе в этой номинации. Он сказал: «Конечно, я хочу получить звание лучшего новичка, но если честно, мне все равно. Я собираюсь домой и хочу отключить все социальные сети. Никто меня не найдет». На церемонии награждения он поблагодарил всех, кто был рядом и, как и ожидалось, дал спокойный комментарий: «Это прекрасно. Но я знаю, что «Даллас» достоен большего».
Что еще интересного было
Несколько фактов:
- Награда Крэйга Сэйгера получила телеведущая Робин Робертс. Приз был основан в честь журналиста Сэйгера, который обозревал НБА на TNS и TNT и умер в 2016-м, долгое время борясь с лейкемией.
Робертс сейчас тоже борется с раком (впервые девушка узнала о диагнозе в 2012). На церемонии награждения она сказала: «Как вы видите, я счастлива. Мне помогла моя старшая сестра. И сейчас мы вместе следим за увеличением числа доноров костного мозга. Хоть для Крэйга эта борьба за жизнь не была успешной, он навсегда останется в нашей памяти. И это лучшее, что мы можем сделать для него».
- Единственным американцем, получивший одну из основных наград, стал игрок «Клипперс» Лу Уильямс. Для него приз лучшему запасному стал третьим в карьере.
- Во второй раз в истории Лиги титулы MVP и лучшего новичка достались иностранным игрокам. В последний раз такое произошло в 2002 году: титулы получили Тим Данкан и Пау Газоль соответственно.
- Дончич – второй европеец, который взял приз лучшего новичка сезона.
- Лучший перфоманс случился в матче «Миннесоты» и «Юты»: Деррик Роуз набрал 50 очков за эту встречу.
Призеры регулярного чемпионата НБА:
• Яннис Адетокумбо – самый ценный игрок НБА.
• Лука Дончич – новичок года.
• Лу Уильямс – лучший запасной игрок.
• Паскаль Сиакам – самый прогрессирующий игрок.
Адетокумбо божил весь сезон: набирал много очков, помог «Милуоки» стать лучшим клубом регулярки и почти вышел в финал НБА
Яннис Адетокумбо выступает за «Милуоки» пятый сезон, но он ни разу не становился чемпионом НБА. Лучшая возможность для победы была только в этом. Адетокумбо вместе с командой добрались до финала Востока, но пропустили дальше «Торонто».
В регулярке «Милуоки» был хорош. Во-первых, команда заняла первое место в таблице Восточной конференции. Во-вторых, клуб стал лидером по числу побед в регулярке (60 выигранных матчей. Ближайший преследователь, «Торонто», победил в 58 встречах). В-третьих, на фоне командного успеха радовал и сам Адетокумбо. Средние показатели игрока за один матч: 27,7 очков, 12,5 подборов, 5,9 передачи и 1,3 перехвата.
На церемонии награждения произошел трогательный момент. Адетокумбо получил приз, начал читать речь и расплакался.
Кажется, лучшее поздравление Яннису написал Кобе Брайант: «Мой мальчик. MVP – это прекрасно. Но следующей твоей задачей должно быть чемпионство в НБА». Правда, не все разделяют восторг от достижения Адетокумбо. «Рокетс» в твиттере поздравили игрока «Милуоки», но заметили, что Джеймс Харден достоин звания не меньше.
Сам Харден пропустил церемонию награждения из-за встречи с болельщиками в пекинском университете.
Лучший новичок – словенец. Второй раз в истории в этой номинации побеждает иностранец
За звание лучшего новичка боролись 9 игроков, но 98 из 100 голосов досталось защитнику «Далласа» Луке Дончичу (2 – Трею Янгу из «Атланты»). Дончич переехал в НБА из «Реала» и всего за несколько месяцев стал основным игроком «Маверикс». В регулярке он сыграл 72 матча (больше в клубе только у Джейлена Брансона, Дуайта Пауэлла и Дориана Финни-Смита), но на общих результатах игра Дончича не очень-то и сказалась. «Даллас» завершил сезон, близко не подобравшись к плей-офф: занял предпоследнее место в таблице Запада, стал одной из худшей команд НБА по числу выигранных матчей (всего 33).