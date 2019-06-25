Почти все лучшие игроки НБА – европейцы. MVP турнира стал не американец впервые за 11 сезонов

Прогресс Дончича в НБА стал неожиданностью даже для игрока. Дончич набирал в среднем 21,2 очко за матч (лучший результат среди всех игроков, для которых этот сезон в НБА стал первым), делал 7,8 подборов и 6 ассистов.

В апреле Дончич пообещал, что достаточно спокойно отнесется к победе в этой номинации. Он сказал: «Конечно, я хочу получить звание лучшего новичка, но если честно, мне все равно. Я собираюсь домой и хочу отключить все социальные сети. Никто меня не найдет». На церемонии награждения он поблагодарил всех, кто был рядом и, как и ожидалось, дал спокойный комментарий: «Это прекрасно. Но я знаю, что «Даллас» достоен большего».