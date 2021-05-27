Кроссовки Стефена Карри с Брюсом Ли на аукционе проданы за 62 тысячи долларов

В апреле Стефен Карри представил кроссовки с авторским принтом с Брюсом Ли. Дизайн он создал вместе с дочерью популярного актера Шэннон Ли. Так он хотел поддержать азиатское сообщество, проживающее на территории Соединенных Штатов и пережившее трагедию от 16 марта в Атланте (тогда вооруженные мужчины расстреляли 8 человек азиатской внешности).

Карри продал кроссовки на благотворительном за 62,73 тысячи долларов. TMZ, сообщивший об этой сделки первым, не назвал покупателя. По одной информации, это частное лицо.