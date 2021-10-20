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#НБА #Леброн Джеймс #Бруклин #Голден Стэйт Уорриорз #Лос-Анджелес Лейкерс #Милуоки (б) #Стефен Карри
Сезон НБА стартовал с побед «Милуоки» и «Голден Стэйт». Карри впервые с 2016 года оформил трипл-дабл
41 минуту назад
В первый игровой день сезона НБА состоялись два матча. Результаты:
- «Милуоки» – «Бруклин» – 127:104
- «Лейкерс» – «Голден Стэйт» – 114:121
Леброн Джеймс набрал 34 очка и стал самым результативным игроком по итогам двух матчей.
Стефен Карри отыграл против «Лейкерс» 36 минут. Его статистика: 21 очко, 10 передач, 10 подборов, три перехвата, четыре потери.
Карри в восьмой раз за карьеру оформил трипл-дабл. Теперь сделал это впервые с января 2016 года. Карри проводит 13-й сезон в составе «Голден Стэйт».
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