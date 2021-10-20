НБА
Леброн Джеймс
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Голден Стэйт Уорриорз
Милуоки (б)
Бруклин
Лос-Анджелес Лейкерс
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#НБА #Леброн Джеймс #Бруклин #Голден Стэйт Уорриорз #Лос-Анджелес Лейкерс #Милуоки (б) #Стефен Карри

Сезон НБА стартовал с побед «Милуоки» и «Голден Стэйт». Карри впервые с 2016 года оформил трипл-дабл

41 минуту назад

В первый игровой день сезона НБА состоялись два матча. Результаты:

Леброн Джеймс набрал 34 очка и стал самым результативным игроком по итогам двух матчей.

Стефен Карри отыграл против «Лейкерс» 36 минут. Его статистика: 21 очко, 10 передач, 10 подборов, три перехвата, четыре потери.

Карри в восьмой раз за карьеру оформил трипл-дабл. Теперь сделал это впервые с января 2016 года. Карри проводит 13-й сезон в составе «Голден Стэйт».

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Источник:
твиттер НБА
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#Лос-Анджелес Лейкерс
#Милуоки (б)
#Стефен Карри