Сезон НБА стартовал с побед «Милуоки» и «Голден Стэйт». Карри впервые с 2016 года оформил трипл-дабл

В первый игровой день сезона НБА состоялись два матча. Результаты:

Леброн Джеймс набрал 34 очка и стал самым результативным игроком по итогам двух матчей.

Стефен Карри отыграл против «Лейкерс» 36 минут. Его статистика: 21 очко, 10 передач, 10 подборов, три перехвата, четыре потери.

Карри в восьмой раз за карьеру оформил трипл-дабл. Теперь сделал это впервые с января 2016 года. Карри проводит 13-й сезон в составе «Голден Стэйт».