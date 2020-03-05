Стефен Карри
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Голден Стэйт Уорриорз
Карри сыграет в следующем матче «Голден Стэйт». Он полностью залечил травму
05 марта 2020, 10:44
Карри получил официальное разрешение на возвращение в состав «Голден Стэйт». Он сыграет в матче против «Торонто» (6 марта, 6:30 по московскому времени). Напоминаем: Карри пропустил 58 игр. В этом сезоне он выходил на площадку только в четырех матчах. За 62 матча «Голден Стэйт» победил только 14 раз.
«Уже пора», – реакция самого Карри в твиттере.
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