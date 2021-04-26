Стефен Карри
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#Стефен Карри #НБА #баскетбол #Голден Стэйт Уорриорз

Карри поставил рекорд НБА по точным трехочковым за месяц

10 часов назад

«Голден Стэйт» победил 117:113 «Сакраменто» в матче НБА. Стефен Карри отметился личным достижением.                       

В матче он реализовал семь трехочковых. Всего их количество достигло 85 за месяц.

Рекорд принадлежал Джеймсу Хардену – 82 попадания в ноябре 2019-го.

«Голден Стэйт» идет десятым в Западной конференции НБА. Регулярный чемпионат продлится до 16 мая.

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