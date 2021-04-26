Стефен Карри
НБА
баскетбол
Голден Стэйт Уорриорз
Карри поставил рекорд НБА по точным трехочковым за месяц
10 часов назад
«Голден Стэйт» победил 117:113 «Сакраменто» в матче НБА. Стефен Карри отметился личным достижением.
В матче он реализовал семь трехочковых. Всего их количество достигло 85 за месяц.
Рекорд принадлежал Джеймсу Хардену – 82 попадания в ноябре 2019-го.
«Голден Стэйт» идет десятым в Западной конференции НБА. Регулярный чемпионат продлится до 16 мая.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые